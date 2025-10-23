الخميس 23 أكتوبر 2025
جنايات المنصورة تحيل أوراق المتهم بقتل شهيد لقمة العيش للمفتي

 أحالت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة أوراق المتهم بخطف وقتل شاب وسرقة التوك توك الخاص به ومتعلقاته وإلقاء جثمانه بإحدى الترع في محافظة الشرقية والمعروفة إعلاميا بقضية "شهيد لقمة العيش"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي في إعدامه. 

  

وكانت محكمة جنايات المنصورة، في الجلسة السابقة استمعت للمرافعة دفاع  المتهم،  محمد رضا صلاح الشحات، 27 سنة، عاطل، المتهم بخطف وقتل شاب في تفهنا الأشراف، والمعروفة إعلاميًا بقضية "شهيد لقمة العيش"، 

وكان المستشار أكرم سرحان رئيس النيابة الكلية والقائم بأعمال المحامي العام الأول، قرر بإحالة أوراق القضية المتهم خلالها محمد رضا صلاح الشحات 27 سنة  - عاطل - مقيم  قرية بني عباد - مركز الزقازيق - الشرقية (محبوس) للمحاكمة الجنائية، لأنه بتاريخ سابق على ٢٠٢٥/٦/٢٠ بدائرة مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية. قتل المجني عليه  احمد عبد الناصر النبوي - عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتل كل من يحول دون تنفيذ مخطط محل الاتهام الثالث.

ووقع الاختيار على المجني عليه كفريسة لذلك المخطط واستقل رفقته دراجته النارية ذات الثلاث إطارات (توك توك) طالبًا توصيله لوجهته بإرشاده، وما أن ظفر به بإحدى الأماكن غير المطروقة بعيدا عن أعين الرقباء حتى انقض عليه وأحكم ذراعه على عنقه خانقًا اياه حتي لفظ أنفاسه وفاضت روحه إلى بارئها، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك ازهاق روحه بغية تسهيل إرتكاب الجريمه محل الإتهام الثالث.

 

وأوضح قرار الإحالة أن الجناية اقترنت بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل المجني عليه احمد عبد الناصر النبوي، بأن استوقفه حال عمله على دراجته النارية ذات الثلاث اطارات توك توك سعيًا لكسب لقمة عيشه طالبًا توصيله لوجهة بإرشاده بزعم إحضار أوراق علاج زوجته، وتمكن بذلك من استدراجه إلى أحد الأماكن غير المطروقة قاصدا إبعاده عن أهليه وذويه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، كما سرق المنقولات دراجة نارية ذات الثلاث إطارات (توك توك)، هاتف نقال، مبلغ مالي، المبينة وصفا وقيمة وقدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أحمد عبد الناصر النبوي وكان ذلك ليلًا على النحو المبين بالتحقيقات.

