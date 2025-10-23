ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة وتسهيل الدعارة بالإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد خادشة للحياء العام، وقيامها بممارسة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب لفتاتين.

كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام المتهمة بنشر محتوى غير لائق بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمة وضبطها وبرفقتها فتاتان (لإحداهن معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثانِ المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهن 4 هواتف محمولة تحتوي على مقاطع وصور تؤكد نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهتهن، اعترفن بارتكاب الواقعة ونشر الفيديوهات بقصد الربح المادي وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

