ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة وتسهيل الدعارة بالإسكندرية

الداخلية تضبط صانعة
الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة وتسهيلها

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد خادشة للحياء العام، وقيامها بممارسة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب لفتاتين.

<strong>الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة وتسهيلها الدعارة لفتاتين بالإسكندرية</strong>
الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة وتسهيلها الدعارة لفتاتين بالإسكندرية

كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام المتهمة بنشر محتوى غير لائق بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر فيديوهات خادشة وتسهيل الدعارة لفتاتين بالإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمة وضبطها وبرفقتها فتاتان (لإحداهن معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثانِ المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهن 4 هواتف محمولة تحتوي على مقاطع وصور تؤكد نشاطهن الإجرامي.

 

الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 17 طن دقيق مدعم

ضبط 20 مليون جنيه من جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

وبمواجهتهن، اعترفن بارتكاب الواقعة ونشر الفيديوهات بقصد الربح المادي وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط صانعة محتوى صانعة محتوى محافظة الإسكندرية محتوى غير لائق وزارة الداخلية قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة ثان المنتزة فيديوهات خادشة

الجريدة الرسمية