الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 17 طن دقيق مدعم

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار جهودها للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم والبيع بأعلى من الأسعار المقررة وعدم الإعلان عنها.

مواجهة التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 17 طنًا من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار.

