الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 17 طن دقيق مدعم

الداخلية تواصل حملاتها
الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار جهودها للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم والبيع بأعلى من الأسعار المقررة وعدم الإعلان عنها.

مواجهة التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 17 طنًا من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم).

الداخلية تضبط أكثر من 99 ألف مخالفة مرورية و101 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

ضبط مدير مكتب "كاستنج" غير مرخص بمصر الجديدة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إحكام الرقابة على الأسواق أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين الأسعار المقررة التلاعب بأسعار الخبز المدعم التلاعب بأسعار الخبز المخابز السياحية الحرة حماية جمهور المستهلكين

مواد متعلقة

الداخلية تضبط أكثر من 99 ألف مخالفة مرورية و101 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

ضبط مدير مكتب "كاستنج" غير مرخص بمصر الجديدة

ضبط 9 سيدات بصحبتهم 16 طفلا لاستغلالهم في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

أمن الغربية يستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وينقلها للمستشفى

تحرير 860 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الداخلية تقرر إبعاد 4 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

إعادة فتح 4 طرق مغلقة بعد تلاشي الشبورة المائية وسط انتشار الخدمات المرورية

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

تثبيت اتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة يتصدر اجتماع السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي (صور)

تقرير إنجليزي يكشف موقف ليفربول من رحيل صلاح

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للسلام والاستقرار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

مواعيد مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز

رئيسة البرلمان الأوروبي: لولا جهود السيسي ما توصلنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

أفضل أدعية الصباح التي تجلب البركة في الدنيا وشروط قبول الدعاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية