حوادث

19 نوفمبر أولى جلسات محاكمة 40 إخوانيا بتهم نشر أخبار كاذبة

محكمة، فيتو

حددت الدائرة الثانية ارهاب، يوم 19 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 40 عنصرًا من جماعة الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة وتلقي تمويلات خارجية واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 2464 لسنة 2023 اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

الجريدة الرسمية