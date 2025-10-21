الداخلية تكشف لغز اعتداء مسنة على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام سيدة بالتعدى بالضرب على طفلة "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) وبسؤالها قررت أن الطفلة حفيدتها "من ذوي الاحتياجات الخاصة" وأنها كانت تعاقبها لإتيانها بتصرفات غير طبيعية.

كما تبين أن حفيد آخر للمذكورة قام بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، وقيام والدته بنشره بمواقع التواصل الاجتماعى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.