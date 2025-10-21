الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الداخلية تكشف لغز اعتداء مسنة على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

 نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام سيدة بالتعدى بالضرب على طفلة "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) وبسؤالها قررت أن الطفلة حفيدتها "من ذوي الاحتياجات الخاصة" وأنها كانت تعاقبها لإتيانها بتصرفات غير طبيعية.

كما تبين أن حفيد آخر للمذكورة قام بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، وقيام والدته بنشره بمواقع التواصل الاجتماعى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مركز شرطة القنطرة الاسماعيلية وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

