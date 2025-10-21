الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حوادث

الداخلية: المتهم بقتل جاره في المنوفية لا يعمل بالشرطة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

 نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، من ادعاءات بشأن قيام  أمين شرطة بقتل أحد جيرانه بالمنوفية، والإدعاء بأن جهة عمله حاولت التستر عليه بزعم معاناته من مرض نفسي لتفادي المساءلة القانونية.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي في إطار محاولات بث الشائعات وإثارة البلبلة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

وأشار المصدر إلى أن الواقعة المشار إليها حدثت على إثر خلافات حول الجيرة، وأن أمين الشرطة المذكور منهى خدمته ولا يمت بصلة لهيئة الشرطة، ومحبوس حاليًا بقرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات فى القضية المشار إليها. 

الجريدة الرسمية