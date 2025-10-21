الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حوادث

حبس عاطل متهم بقتل والده بسبب خلافات بينهما في عين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل متهم بقتل والده بدائرة قسم شرطة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن متوفى داخل شقته بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر لقي مصرعه عقب تعرضه للطعن.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري، أسفرت جهوده عن تحديد المتهم، وتبين أنه ابن المجني عليه، حيث نشبت بينه وبين والده مشاجرة قام على أثرها بطعنه فأسقطه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، مشيرا إلى أنه لم يشعر بنفسه عندما قتل والده.

الجريدة الرسمية