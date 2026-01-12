تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

18 حجم الخط

تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب، خلال الساعات الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أنباء عن نقلها بسيارة إسعاف إلى منزل إحدى صديقاتها من أجل رعايتها جيدا.

في هذا السياق، والغريب في الأمر، أن ابنتي شيرين عبد الوهاب يعشن حياتهم بشكل طبيعي، خاصة بعد ظهور ابنتها هنا مؤخرا وهي تصفف شعرها وتغني أغنية “علي بالي”.

وكشفت مصادر أن ابنتي شيرين عبد الوهاب، يقيمان لدي والدهما منذ 6 أشهر، كما عادت الخلافات بينها وبين شقيقها محمد.

وكان اسم المطربة شيرين عبد الوهاب، تصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلف، بعدما كتب المطرب شادي شامل منشورًا قال خلاله: إن شيرين انتقلت للإقامة بمنزل إحدى النجمات الشهيرات، لرعايتها صحيًا، خاصة أنها تمر بمرحلة صعبة خلال هذه الفترة.

لم تكشف أسرة شيرين عبد الوهاب حقيقة الأمر، كما لم يتحدث أحد من المقربين منها عن تفاصيل انتقالها إلى منزل إحدى النجمات، وهذا ما أثار قلق جمهورها، الذين طالبوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتأكيد الأمر أو نفيه، والكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

من جانب آخر، كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد كشف لغز اختفاء الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي على تواصل مع النقابة من أجل تقديم الدعم اللازم في الأزمة.

وقال خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»: " أنا ومجموعة من أصدقاء الفنانة شيرين عبد الوهاب وأصدقاء وأحبائها اتفقنا على إيجاد حل للغز اختفائها، وفي يوم من الأيام وزيرة التضامن فضلت معانا على التليفون حتى الفجر واحنا بنبحث لغز اختفاء شيرين، وقالت إنها موفرة كافة الإمكانيات التي تحتجوها وأكتر من كدا".

لغز اختفاء شيرين عبد الوهاب

وقال: "وخلال المرحلة المقبلة سنتمكن من الحفاظ على فنانة ذات قيمة ونعتز بها مثل شيرين، وسنوفر إجابات للكثير من الأسئلة المثارة، نظرًا لعدم توفر الإجابات الكافية حاليًّا".

وأضاف: "شيرين موجودة في بيتها، وزرتها وجلست معها منذ نحو 20 يومًا وحاولت إقناعها بالخروج، وأكدت لي عدم رغبتها بالخروج من المنزل بسبب حالتها المزاجية، مع تعهدها بالتواصل معي مستقبلًا من أجل الخروج".

وتابع: "الحالة المزاجية لشيرين تدفعها للانعزال وعدم مقابلة الآخرين، ويوجد معها بعض الأشخاص المقربين منها وتعيش حياتها بشكل عادي، والفترة المقبلة ستشهد الحديث عن المزيد من التفاصيل".

