في ظل انتشار الأمراض المعدية بالمدارس، نصائح مهمة لتقوية المناعة

منذ بدء العام الدراسي الجديد وفترة تغيير الفصول انتشرت العديد من الأمراض المعدية بالمدارس بين الأطفال وللاسف منها ما يصعب علاجه سريعا ويحتاج أكثر من أسبوعين.

وتهتم الأمهات حاليا لتقوية مناعة الصغار من خلال التغذية السليمة وإعطاء المكملات الغذائية التى ترفع المناعة مما يساعد فى الوقاية من الأمراض المعدية.

أهم الأكلات لتقوية المناعة

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن تقوية المناعة يتم من خلال الطعام اى المطبخ وليس المكملات الغذائية بالصيدليات، وهناك أكلات يجب الاهتمام بتقديمها للصغار لتقوية. مناعتهم، منها:-

أهم أكلات المناعة البيض والفراخ، واللحمة، وهى مصادر بروتين وزنك وحديد.

الخضار الورقي، مثل السبانخ والبقدونس والملوخية والبروكلي.

الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والكيوي والجوافة والفراولة.

الزبادي واللبن والجبن، بها بكتيريا نافعة تحمي الجهاز الهضمي.

العسل الأبيض، لو الطفل فوق السنة.

المكسرات، مثل عين الجمل واللوز والفستق والكاجو.

الثوم والبصل، مضادات طبيعية للبكتيريا والفيروسات.

تقوية المناعة

فيتامينات مهمة يجب حصول الطفل عليها

وأضاف عبد الحميد، أن هناك فيتامينات مهمة أيضا يجب حصول الطفل عليها، منها:-

فيتامين D، وهو يقوى المناعة والعظام، وموجود في صفار البيض، والسردين، والتونة والسالمون، والكبدة، والحليب المدعم بفيتامين D، والتعرض اليومي للشمس من 10 لـ 20 دقيقة فيتامين C، وهو يقوي المناعة ويساعد الجسم يمتص الحديد، وموجود في الجوافة أعلى مصدر طبيعي، والكيوي، والفراولة، والبرتقال واليوسفي والليمون

والفلفل الألوان والبروكلي. الزنك، ضروري لتقوية المناعة وتحسين الشهية والتئام الجروح، وموجود في اللحمة والكبدة والفراخ، والعدس والفول والحمص، والمكسرات خصوصا عين الجمل واللوز، والشوفان. أوميجا 3، تقوي المناعة، والمخ، والذاكرة وتحسن المزاج، وموجودة في السمك (سالمون – ماكريل – تونة)، وعين الجمل، وبذور الكتان، وزيت الزيتون. الحديد، ويقوي الدم وضروري لجهاز المناعة، وموجود في الكبد،دة، واللحم الأحمر، والسبانخ، والعدس والفول، والتفاح والرمان

عادات يومية تقوى مناعة الصغار

وتابع، أن هناك عادات يومية إذا اعتمت الأمهات بها مع الصغار تضمن الحفاظ على قوة جهازهم المناعى، وحمايتهم من الأمراض، منها:-

النوم الكافي من 8 إلى 10 ساعات يوميا.

شرب المياه الوفير.

تناول فواكه وخضار يوميا.

تقليل الحلويات والمشروبات الغازية.

تهوية المنزل يوميا والتنبيه على المدرسة بضرورة تهوية الفصول.

تعويد الطفل على غسل اليدين باستمرار.

