روتين مسائي للأم والأبناء لصباح دراسي سهل وبدون إزعاج

روتين مسائي للأم والأبناء، مع العام الدراسي، تعيش كثير من الأمهات حالة من الإرهاق صباحًا بسبب ضغط الوقت بين تجهيز الأبناء للمدرسة وتحضير الفطور وتنسيق الملابس والحقائب.





وغالبًا ما ينعكس هذا التوتر على الأبناء أيضًا، فيبدأ يومهم بطاقة سلبية. لكن الحقيقة أن سرّ الصباح الهادئ يبدأ من المساء السابق، فإعداد روتين مسائي منظم يخفف عن الأم الكثير من المهام ويعلّم الأبناء الاعتماد على أنفسهم، ليصبح الصباح أكثر سلاسة وهدوءًا، وهو ما أكدته الدكتورة عبلة ابراهيم استاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية.



نصائح للأمهات ليوم دراسي هادئ مع الأبناء

وتقدم الدكتورة عبلة، في السطور التالية، مجموعة من النصائح والخطوات التي تساعد الأمهات للاستعداد ليوم دراسي هادئ لها وللأبناء.



1- أهمية الروتين المسائي

الروتين المسائي ليس مجرد خطوات عملية، بل هو أسلوب حياة يساعد الأسرة على التنظيم ويقلل من الفوضى والضغط النفسي. عندما يعرف الأبناء أن هناك نظامًا ثابتًا متكررًا كل ليلة، يصبح الالتزام أسهل ويشعرون بالأمان. كما أنه يساعد الأم على الاسترخاء والنوم براحة، لأنها تعلم أن كل ما يخص المدرسة جاهز ولا يوجد مفاجآت صباحية مزعجة.





2- ترتيب الحقيبة المدرسية

أول خطوة محورية في الروتين المسائي هي تجهيز الحقيبة. يمكن للأم أن تعوّد أبناءها منذ سن مبكرة على مراجعة جدول الحصص، وتجميع الكتب والكراسات المطلوبة، مع وضع الأدوات المدرسية في أماكنها المخصصة. هذه العادة البسيطة توفر عشرات الدقائق في الصباح وتمنع نسيان الكتب المهمة. ومن المفيد أن تقوم الأم بمراجعة سريعة للتأكد أن كل شيء في مكانه، خاصة مع الأبناء الصغار.

3- تحضير الملابس والزي المدرسي

من أكثر الأمور التي تسبب ارتباكًا في الصباح هي اختيار الملابس أو البحث عن القطع المفقودة. لذا يفضّل أن يتم تجهيز الزي المدرسي كاملًا في المساء، من الملابس إلى الحذاء والجوارب وربطة الشعر للبنات. يمكن تخصيص مكان في غرفة الابن أو بجوار السرير لتعليق الزي الجاهز. هذا يقلل من النقاشات والخلافات الصباحية ويوفر وقتًا كبيرًا.

4- تحضير وجبات الطعام

وجبة الفطور و"اللانش بوكس" جزء أساسي من يوم الطالب. تستطيع الأم في المساء تجهيز المكونات أو حتى إعداد بعض السندويشات الخفيفة ووضعها في الثلاجة. كما يمكن غسل الخضروات أو تقطيع الفاكهة مسبقًا لتكون جاهزة في الصباح. إشراك الأبناء في تحضير وجباتهم يشجعهم على تناولها، ويعطيهم إحساسًا بالمسؤولية والاختيار.

عشاء صحي للأبناء في الدراسة

5- تحديد وقت لإنهاء الواجبات

الواجبات المدرسية قد تكون من أكثر الأمور التي تعكّر صفو الأمسيات. الحل هو تخصيص وقت ثابت بعد الراحة أو العشاء لإنجازها. هذا يساعد الطفل على إنهائها دون تأجيل للصباح، ويعطي الأم فرصة لمراجعتها بهدوء. كما أن الانتهاء من الواجبات مساءً يساعد الطفل على النوم براحة دون شعور بالضغط.

6- وقت للاسترخاء العائلي

لا ينبغي أن يكون الروتين المسائي عبارة عن أوامر وواجبات فقط. بل من المهم تخصيص وقت قصير يجمع الأم والأبناء في نشاط مريح مثل قراءة قصة، أو حوار بسيط عن أحداث اليوم، أو حتى مشاهدة شيء قصير معًا. هذا يخلق جوًا من الألفة والطمأنينة، ويجعل الطفل يذهب للنوم وهو يشعر بالدعم والاحتواء.

7- تجهيز الغرفة للنوم

من الخطوات المهمة أيضًا تحضير بيئة مريحة للنوم. يجب تهوية الغرف، ترتيب السرير، وإطفاء الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بوقت كافٍ. يمكن اعتماد روتين بسيط مثل غسل الوجه، تنظيف الأسنان، وارتداء ملابس النوم في نفس التوقيت يوميًا. هذه العادات الصغيرة تجعل الجسم يتهيأ تلقائيًا للنوم وتقلل من مقاومة الأطفال لفكرة الذهاب إلى السرير.

8- تحديد وقت نوم ثابت

النوم المبكر من أهم العوامل التي تؤثر على صباح المدرسة. عندما ينام الطفل في وقت مناسب، يستيقظ نشيطًا وأكثر استعدادًا للتعلم. يفضل أن تحدد الأم مع أبنائها ساعة للنوم، وأن تلتزم بها الأسرة قدر الإمكان. ويمكن استخدام ساعة منبّه أو روتين إطفاء الأنوار كإشارة واضحة لبدء وقت النوم.

9- تنظيم وقت الأم لنفسها

بعد أن ينام الأبناء، يبقى للأم وقت قصير يمكنها استغلاله لترتيب ما تحتاجه هي أيضًا لليوم التالي: تجهيز ملابسها، إعداد بعض الأمور الخاصة بالعمل، أو حتى ممارسة روتين بسيط للعناية بنفسها. هذا يمنحها شعورًا بالإنجاز والسيطرة، ويساعدها على بدء صباحها بطاقة أفضل.

10- فوائد الروتين المسائي على المدى البعيد

اعتماد روتين مسائي لا يسهّل الصباح فقط، بل يبني شخصية الأبناء. فهم يتعلمون النظام، الاعتماد على النفس، وتحمل المسؤولية. كما يقل التوتر داخل البيت، وتصبح الأجواء أكثر هدوءًا ومحبة. ومع الوقت، لن تحتاج الأم للتذكير المستمر، لأن الأبناء سيعتادون القيام بخطواتهم بأنفسهم.

