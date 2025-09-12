مشروبات طبيعية لتقوية المناعة مع اقتراب فصل الخريف

مع اقتراب فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض خاصة في الليل مما يضعف مناعة الكبار والصغار وبالتالي تنتشر الأمراض المعدية.

وتحرص ربات البيوت في ذلك الوقت على تقديم التغذية السليمة لأفراد الأسرة حفاظًا على متابعتهم ما يحمى من الأمراض المعدية ويعزز من الصحة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إنه مع تغير الفصول، يزداد خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والحساسية بسبب تقلبات الطقس وضعف مقاومة الجسم للفيروسات، لذلك ينصح بالبدء في تعزيز المناعة قبل بداية الخريف من خلال التغذية السليمة والمشروبات الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

أفضل مشروبات طبيعية لتقوية المناعة

وأضافت مرام، أن هناك بعض المشروبات الطبيعية التي تقوي المناعة مع اقتراب فصل الخريف، منها:

مشروب الزنجبيل بالليمون والعسل:

الزنجبيل مضاد قوي للالتهابات، والليمون غني بفيتامين C، والعسل يحتوي على مضادات بكتيريا طبيعية.

طريقة التحضير:

اغلي كوب ماء مع شرائح زنجبيل طازج لمدة 5 دقائق.

أضيفي عصير نصف ليمونة وملعقة عسل طبيعي.

يشرب دافئ صباحا لتعزيز المناعة وتنشيط الجسم.

عصير البرتقال والجزر والكركم:

البرتقال والجزر غنيان بفيتامين C وبيتا كاروتين، بينما الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تعزز المناعة.

الطريقة:

اخلطي عصير برتقال طازج مع عصير جزر وربع ملعقة صغيرة كركم.

يفضل تناوله طازج دون إضافة سكر.

شاي الأعشاب المختلطة:

المكونات:-

البابونج

القرفة

القرنفل

أوراق النعناع

قليل من الزعتر.

هذه الأعشاب تحتوي على مضادات أكسدة وخصائص مضادة للبكتيريا تساعد على حماية الجهاز التنفسي.

طريقة التحضير:

اغلي الماء وأضيفي الأعشاب لمدة 5 دقائق.

ثم صفي المشروب ويشرب دافئ مساء.

مشروب البنجر مع التفاح والزنجبيل:

البنجر غني بالحديد وحمض الفوليك، والتفاح يحتوي على ألياف وفيتامينات، بينما الزنجبيل ينشط الدورة الدموية.

طريقة التحضير:

امزجي بنجر مسلوق مع تفاح طازج وقطعي زنجبيل في الخلاط، ثم يشرب بارد أو فاتر.

تقوية المناعة

شاي الأخضر بالليمون:-

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية (كاتيشين)، وإضافة الليمون تزيد من امتصاص هذه المواد وتحفز المناعة.

طريقة التحضير:

انقعي كيس شاي أخضر في ماء ساخن لدقيقة أو اثنين.

ثم أضيفي عصير نصف ليمونة.

حليب الكركم (الحليب الذهبي):-

الكركم والحليب يكونان مشروب دافئ يساعد على مكافحة الالتهابات ودعم صحة الرئتين.

طريقة التحضير:

سخني كوب حليب (حيواني أو نباتي).

أضيفي نصف ملعقة كركم وقليل من العسل أو القرفة.

نصائح لتعظيم الفائدة من المشروبات

وتابعت، أنه لتعظيم الفائدة من هذه المشروبات، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

تناول المشروبات يوميا أو 3–4 مرات أسبوعيا، ويفضل أن تكون طازجة.

الابتعاد عن إضافة السكر الأبيض، ويمكن استبداله بالعسل الطبيعي بكميات قليلة.

الحرص على شرب الماء بكثرة للحفاظ على ترطيب الجسم.

دعم المشروبات بنظام غذائي متوازن ونوم كافى وممارسة الرياضة.

أطعمة مكملة لدعم جهاز المناعة

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض الأكلات التى تقوى المناعة أيضا، منها:-

الفواكه الحمضية، مثل البرتقال، واليوسفي، والجريب فروت.

الخضروات الورقية، كالسبانخ والجرجير.

الثوم والبصل، لاحتوائهما على مركبات مضادة للبكتيريا.

المكسرات، مثل اللوز والجوز الغنية بفيتامين E والزنك.

