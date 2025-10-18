12 طعاما لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض

في حين أنه لا يوجد طعام سحري واحد يشكل علاج جذري عند المرض، إلا أن تناول نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن الداعمة للجهاز المناعي يمكن أن يعزز المناعة، وهذا يمكن أن يساعد في الوقاية من المرض والمساهمة في التعافى بشكل أسرع عند الإصابة به.

قائمة الأطعمة المعززة للمناعة

وتوجد عدد من الأطعمة الأساسية التي يمكن أن تدعم الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض وتسريع عملية الشفاء، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

1. الأسماك الدهنية

للحفاظ على جهاز مناعي قوي، يفضل زيادة تناول أحماض أوميغا-3 الدهنية. وتعد الأسماك الدهنية مصدر جيد لهذا النوع من الدهون المضادة للالتهابات.

وتشمل هذه الأسماك: التونة البكورية، الرنجة، الماكريل، السلمون، السردين.

يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن أو منخفض الدرجة إلى تثبيط وظيفة المناعة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض. هذه الدهون الأساسية يمكن أن تدعم وظيفة خلايا المناعة.

2. الحمضيات

عادة ما يتجه الناس إلى عصير البرتقال عند المرض، أملا في أن يؤدي فيتامين C دوره السحري ضد الجراثيم. يمكن العثور على فيتامين C، الذي قد يقلل من مدة العدوى عبر تعزيز وظائف الخلايا المناعية، في معظم الفواكه الحمضية مثل: البرتقال، الليمون، اللايم، والجريب فروت.

ومع ذلك، قد يكون عصير البرتقال غني جد بالسكر، خاصة إذا لم يكن عصير فواكه طبيعي 100%. بدلا من ذلك، يمكن إضافة الحمضيات الطازجة، مثل شرائح الليمون أو اللايم أو البرتقال، إلى الماء أو الشاي الساخن، أو تناول نصف حبة جريب فروت كوجبة خفيفة، أو استخدام الليمون في تتبيل السلطات أو الدجاج.

3. التوت

عند الحديث عن الفواكه التي تقوي الجهاز المناعي، يعد التوت خيار ممتاز. فهي غنية بفيتامين C، وتظهر الأبحاث أن البوليفينول الموجود فيه يمنحه خصائص مضادة للفيروسات والميكروبات تؤثر إيجاب على الجهاز المناعي.

وتشمل الخيارات: الفراولة، التوت الأزرق، والتوت الأحمر.

4. البروكلي

يعد هذا الخضار الصليبي مليء بالفيتامينات A وC وE، بالإضافة إلى كونه مصدر جيد للألياف. لكن عندما يتعلق الأمر بتعزيز المناعة، فإن مركبات الكبريت الموجودة فيه هي التي تساعد في إنتاج مادة الجلوتاثيون.

تظهر الأبحاث أن الجلوتاثيون، وهو مضاد للأكسدة، يهاجم الجذور الحرة، مما يقلل من الضرر الذي يلحق بالجهاز المناعي.

5. الفلفل الرومي

يعد الفلفل الرومي، خاصة الأصناف الصفراء والحمراء، غني بفيتامين C، إذ يحتوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكمية الموجودة في البرتقال.

6. السبانخ

يعد هذا الخضار الورقي مصدر ممتاز لفيتامين A (وخاصة البيتا كاروتين)، المعروف بقدرته على مكافحة العدوى. كما تحتوي السبانخ على جرعة جيدة من الفولات، التي قد تساعد في دعم الجهاز المناعي.

7. الزبادي

يساعد الزبادي والبكتيريا البروبيوتيك الموجودة فيه بصحة الأمعاء (عبر ملئها بالبكتيريا الجيدة)، وكذلك الجهاز المناعي.

تظهر الأبحاث وجود اتصال بين الجهاز المناعي والميكروبيوم المعوي. إنهما يعملان معا للحد من مسببات الأمراض وتعزيز الاستجابات المناعية.

8. اللوز

نتناول اللوز عادة كوجبة خفيفة سهلة وصحية، لكن تناوله يمكن أن يساعد أيضا في منع العدوى

فيحتوي اللوز على فيتامين E، وهو مضاد قوي للأكسدة. وبما أن المكسرات تحتوي أيضا على دهون صحية، فإنها تساعد على امتصاص فيتامين E في الجسم.

يكفي نصف كوب من اللوز (حوالي 40 حبة) لتزويد الشخص بالكمية اليومية الموصى بها من فيتامين E.

9. بذور دوار الشمس

مثل اللوز، يمكن أن تكون بذور دوار الشمس مصدر جيد لفيتامين E المعروف بمكافحة العدوى. ولكنها تحتوي أيضا على معدن السيلينيوم، الذي قد يساعد الجهاز المناعي بطريقتين.

10. الثوم

تناول هذا الخضار يأتي بفوائد صحية عديدة، مثل تحسين صحة القلب، ولكنه أيضا أحد الأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي.

فيعزز الثوم وظيفة المناعة بفضل مركب الأليين، الذي يرتبط بدعم استجابة خلايا الدم البيضاء التي تقاوم فيروسات البرد أو الأنفلونزا.

11. الزنجبيل

يعد هذا الزنجبيل عنصر أساسي في المطبخ الآسيوي والهندي، وقد استخدم لقرون في الطب الشرقي، إذ يحتوي الزنجبيل على فيتامين C والمغنيسيوم والبوتاسيوم، فهو يساعد في تخفيف الالتهاب والغثيان، بالإضافة إلى تعزيز النكهة.

12. الكركم

يملك الكركم القدرة على تعزيز الجهاز المناعي والعمل كمضاد للفيروسات. هذا يرجع إلى مستوى مركب الكركمين الموجود فيه، والذي يساعد على تقليل الالتهاب ومحاربة الجذور الحرة.

تأثير النظام الغذائي والتغذية على جهازك المناعي

يتميز النظام الغذائي الغربي التقليدي بأنه مليء بالأطعمة التي تسبب الالتهاب. وعندما يكون هناك الكثير من الالتهابات في الجسم، يعاني الجهاز المناعي، يجب اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات أو حتى حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تعتمد على تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

من المهم تجنب الدهون المتحولة الموجودة في المخبوزات التجارية واللحوم والأجبان المصنعة والوجبات الخفيفة المعلبة.

يجب أيضًا الحد من الدهون المشبعة الموجودة في قطع اللحم الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم، والتي تضر بالقلب وتسبب الالتهاب.

