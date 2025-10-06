الإثنين 06 أكتوبر 2025
تحذير طبي من انتشار الهربس بين الرضع وهذه طرق الوقاية

الهربس، فيتو
الهربس، فيتو

الهربس من الأمراض المعدية الشهيرة التى تعتبر فصيلة من فصائل الجديري المائى، وهو ينتشر بين الأطفال فى فترة تغيير الفصول.

والهربس للأسف لا ينتشر بين أطفال المدارس فقط بل بين الأطفال الرضع أيضا لأنه سريع العدوى، وللأسف له أعراض مزعجة.

وتقول الدكتورة رانيا لطيف أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الهربس هو عدوى منتشرة بين الأطفال فى وقتنا الحالى، حيث يصاب الطفل بالتهابات شديدة بالفم واللثة نتيجة عدوي فيروسية ناتجة عن الإصابة بفيروس الهربس، وغالبا ما تصيب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 5 سنوات.

 

أسباب الهربس عند الأطفال 

 وأضافت رانيا: تنتقل العدوى من طفل لآخر بشكل سريع، من خلال ملامسة الجلد المصاب أو من خلال ملامسة الإفرازات الملوثة من الفم أو عن طريق تقبيل الأطفال، وهي حالة مؤلمة للغاية تتميز بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة قد تصل أحيانا إلى 40 C° مع ألم في الفم، وسيلان اللعاب، ورفض الطفل للطعام والشراب، وأحيانا قيء.

الهربس عند الأطفال 
الهربس عند الأطفال، فيتو 

أعراض الهربس عند الأطفال 

وتابعت: يحدث تورم ملحوظ في اللثة، وتظهر بثور صغيرة في تجويف الفم بما في ذلك اللثة والشفتين واللسان واللوزتين والبلعوم وحول الفم، ويحدث تورم مؤلم للغدد الليمفاوية بمنطقة الرقبة، واذا لم يتم العلاج، فإن المرض يختفي تلقائيا خلال من 7 إلى 14 يوما، على الرغم من أن تضخم الغدد الليمفاوية بالرقبة قد يستمر لعدة أسابيع.

 

علاج الهربس عند الأطفال 

وأوضحت الدكتورة رانيا لطيف أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة، أن العلاج يكون عبارة عن خوافض للحرارة ومضاد فيروسي يخفف من شدة الالتهاب ويسرع الشفاء، بجانب كريمات موضعية وبخاخ للفم لتهدئة آلام الفم الناتجة عن الالتهاب، وذلك لحين الشفاء.
 

طرق حماية الأطفال من الهربس

وأضافت أخصائية الأطفال، أنه لحماية الأطفال خاصة الرضع، يجب غسل وتعقيم اليدين جيدا خاصة عند التعامل مع الأطفال حديثي الولادة والأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة والمرضى الذين يعانون من أمراض جلدية مزمنة، حيث تمثل الإصابة بهذا المرض خطر شديد على هؤلاء الأطفال، وممنوع تماما تقبيل الأطفال الرضع، مع ضرورة عزل الأطفال المصابون حتى لا تنتشر العدوى فى المنزل.

