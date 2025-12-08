كيف يواجه توروب أزمة غيابات الأهلي أمام إنبي في كأس عاصمة مصر؟

الإثنين 08 ديسمبر 2025
يواصل الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تحضيراته لمواجهة نظيره فريق إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر

واستقر توروب في الدفع بـ طاهر محمد طاهر لاعب الفريق أساسيا في تشكيل الفريق خلال مواجهة إنبي، في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 12 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام السابعة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

