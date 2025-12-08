وزير الصحة يتابع خطوات إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات تابع لفاكسيرا

18 حجم الخط

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع متعدد المراحل لإنتاج اللقاحات، الذي تنفذه شركة «فاكسيرا» بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

استعراض الخطابات والاتفاقيات المتبادلة الخاصة بالمنح التمويلية

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي البنك الأوروبي، حيث تم استعراض الخطابات والاتفاقيات المتبادلة الخاصة بالمنح التمويلية والدعم الفني والدراسات الاقتصادية والقانونية، إلى جانب الإجراءات الحكومية المنسقة مع وزارة التخطيط.

نقلة نوعية في توطين صناعة اللقاحات بمصر



أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المشروع يعد نقلة نوعية في توطين صناعة اللقاحات بمصر، بما يدعم الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية

تكثيف التنسيق الحكومي لتوقيع الاتفاقيات النهائية

شدد على سرعة إنهاء الجوانب الفنية والقانونية وتكثيف التنسيق الحكومي لتوقيع الاتفاقيات النهائية وفق الجداول الزمنية المحددة.

إنتاج اللقاحات والمواد الخام الدوائية، نقل التكنولوجيا



كما بحث الجانبان توسيع التعاون المستقبلي ليشمل مشروعات إنتاج اللقاحات والمواد الخام الدوائية، نقل التكنولوجيا، ودعم البرامج الصحية الوطنية، بما يعزز البنية التحتية الصحية ويحقق مستهدفات الدولة في رفع جودة الخدمات الصحية.

