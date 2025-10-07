الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بمدارس الفيوم

الكشف المبكر عن أمراض
الكشف المبكر عن أمراض السمنة، فيتو

قالت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم: إن المديرية أطلقت بالتعاون مع التربية والتعليم، الحملة القومية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (السمنة والانيميا والتقزم) والتي من تهدف الي فحص طلاب المرحلة الابتدائية للكشف عن الحالات الإيجابية من خلال (فحص الطول - الوزن - الهيموجلوبين).

المستهدفون وأهداف الحملة

 وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الحالات الإيجابية يتم إحالتها إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج، وتشمل  المبادرة طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلي الصف السادس.

 

 

فيما قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد خلف: إن عدد التلاميذ المستهدفين في مدارس الحضر بجميع الإدارات التعليمية بلغ 120 ألفا و525 تلميذا، كما يصاحب الحملة سلسلة ندوات صحية داخل المدارس بالتعاون مع إدارة الإعلام والتثقيف الصحي والتربية السكانية بمديرية الصحة.

 

محافظ الفيوم يبحث توفير القدرات الكهربائية لتشغيل مشروعات خدمية بمنطقة دمو

ضبط 1620 عبوة مشروب سكري للأطفال منتهية الصلاحية بالفيوم

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة إلي أن الندوات تهدف إلي التوعية بالتغذية السليمة، النظافة الشخصية، والوقاية من الأمراض المعدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التربية والتعليم بمحافظة الفيوم التأمين الصحي التربية والتعليم التربية السكانية

مواد متعلقة

استقرار حالة 7 مصابين في حادث طريق الفيوم ـ القاهرة

تعيينات جديدة بكليتي الهندسة وطب الأسنان بجامعة الفيوم

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة ON E بسبب برنامج «معكم منى الشاذلي»

إصابة شابين في حادث تصادم بمدينة الفيوم

مصرع عامل فراشة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالفيوم

الأكثر قراءة

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

أحمد مجدي الحيوان يعتذر عن عدم خوض انتخابات الأهلي

الإفتاء: هذا ثواب قضاء حوائج الناس وتفريج الكربات عنهم

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

بدء تلقي الطلبات غدا، المستندات المطلوبة وشروط الترشح بالنظام الفردي في انتخابات النواب

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: هذا ثواب قضاء حوائج الناس وتفريج الكربات عنهم

في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بمشاكل وصعوبات قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads