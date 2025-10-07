حملة للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بمدارس الفيوم

قالت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم: إن المديرية أطلقت بالتعاون مع التربية والتعليم، الحملة القومية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (السمنة والانيميا والتقزم) والتي من تهدف الي فحص طلاب المرحلة الابتدائية للكشف عن الحالات الإيجابية من خلال (فحص الطول - الوزن - الهيموجلوبين).

المستهدفون وأهداف الحملة

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الحالات الإيجابية يتم إحالتها إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج، وتشمل المبادرة طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلي الصف السادس.

فيما قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد خلف: إن عدد التلاميذ المستهدفين في مدارس الحضر بجميع الإدارات التعليمية بلغ 120 ألفا و525 تلميذا، كما يصاحب الحملة سلسلة ندوات صحية داخل المدارس بالتعاون مع إدارة الإعلام والتثقيف الصحي والتربية السكانية بمديرية الصحة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة إلي أن الندوات تهدف إلي التوعية بالتغذية السليمة، النظافة الشخصية، والوقاية من الأمراض المعدية.

