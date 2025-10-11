تحرك أمني لكشف هوية المتهم بإطلاق تمساح بشوارع الهرم

تحفظت أجهزة أمن الجيزة على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان الذي عثر فيه على تمساح، قام أحد الأشخاص بإلقائه، لإثارة الرعب والفرع بين المواطنين بدائرة قسم شرطة الهرم.

ويقوم فريق بتفريغ الكاميرات وفحصها لتحديد هوية المتهم بالقاء التمساح لعرض حياة المواطنين، وجمع كافة المعلومات والتحريات لتحديد هويته وضبطته.

وعلى جانب آخر قامت أجهزة الأمن بتسليم التمساح المعثور عليه بأحد شوارع حدائق الأهرام للطب البيطري.



تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب يفيد بتلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من الأهالي بمشاهدتهم تمساح يسير بأحد الشوارع بمنطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور انتقل المقدم فواز حسين رئيس مباحث نقطة حدائق الأهرام وتم الإمساك به، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

