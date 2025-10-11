السبت 11 أكتوبر 2025
حوادث

تحرك أمني لكشف هوية المتهم بإطلاق تمساح بشوارع الهرم

العثور على تمساح
العثور على تمساح والأمن يسلمه للطب البيطري في الهرم، فيتو

تحفظت أجهزة أمن الجيزة على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان الذي عثر فيه على تمساح، قام أحد الأشخاص بإلقائه، لإثارة الرعب والفرع بين المواطنين بدائرة قسم شرطة الهرم. 

ويقوم فريق بتفريغ الكاميرات وفحصها لتحديد هوية المتهم بالقاء التمساح لعرض حياة المواطنين، وجمع كافة المعلومات والتحريات لتحديد هويته وضبطته.

وعلى جانب آخر قامت أجهزة الأمن بتسليم التمساح المعثور عليه بأحد شوارع حدائق الأهرام للطب البيطري.


تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب يفيد بتلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من الأهالي بمشاهدتهم تمساح يسير بأحد الشوارع بمنطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور انتقل المقدم فواز حسين رئيس مباحث نقطة حدائق الأهرام وتم الإمساك به، واتخاذ الإجراءات القانونية  وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين

عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو بالشيخ زايد

المعمل الجنائي يباشر فحص حريق شقة بالنزهة لتحديد أسبابه وحصر الخسائر

إيداع قاتل صغير بسوبر ماركت المهندسين في مستشفى العباسية 45 يوما

بعد القضية الجديدة لطليقته، الموقف القانوني لإبراهيم سعيد في متجمد النفقة

القبض على سائق ميكروباص تسبب في مصرع مسن وإصابة زوجته الطبيبة بالشيخ زايد

موعد تجديد حبس البلوجر "أم مكة" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل أموال

طالب بالجامعة الألمانية يعتدي بالضرب على مهندس في مدينة نصر

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها لتهديد من جيرانها

الجريدة الرسمية