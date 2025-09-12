شكله غريب وشرس، غطاس بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية يروي قصة اصطياد التمساح (صور)

روى غطاسو ومنقذو شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، تفاصيل اصطياد تمساح نيلي ظهر في الشاطئ، ونشرت فيتو تفاصيله وأصدرت بشأنه وزارة البيئة بيانًا.

تفاصيل اصطياد تمساح ابو تلات

قال أحمد السفروت، غطاس: “ فوجئت أثناء وجودي على برج المراقبة في شاطئ أبو تلات بحركة غريبة في الماء وحالة ذعر بين رواد الشاطئ، واعتقدت أنها سمكة كبيرة ونزلت من البرج، وعندما اقتربت من الماء اكتشفت أنه تمساح وشكله غريب، وحاولت أكثر من مرة أن اصطاده وكان يفلت مني إلى أن تمكنت من إمساكه من ذيله، وحاول مهاجمتي فكانت حركة الدوران تلك حتى لا يعضني أو يصيبني بإصابات بليغة”، لافتًا إلى أن ظهور تمساح نيلي في البحر المتوسط أمر غريب للغاية وأول مرة تحدث.

وأوضح أن مهمتهم هي حماية رواد الشاطئ من أي إصابة أو غرق وهو ما جرى فعله.

وأضاف محمود رجب، الغطاس الذي ظهر يحمل الشكارة: "فور علمي بنزول زميلي السفروت في الماء نزلت لاستطلاع الأمر وفوجئت باصطياده للتمساح وأثناء الخروج به حاول التمساح مهاجمه زميلي أكثر من مره وتغلب على ذلك بحركة الدوران، حتى تمكنا من الخروج به ووضعه في جوال وتكميم فمه".

وأوضح رجب، أنه جرى تسليم التمساح إلى جهاز شؤون البيئة في قسم شرطة الدخيلة بمحضر رسمي وجرى تسليمه الي حديقة الحيوان ليوضع في بيئته الطبيعية.

بيان وزارة البيئة:

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الوزارة قامت بالتعامل الفوري مع واقعة العثور على تمساح حي مربوط الفم بمياه البحر بمنطقة أبو تلات بالإسكندرية، حيث تمت السيطرة عليه وتسليمه إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

وكانت وزارة البيئة، من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، قد تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحى العجمى، يفيد بعثور عمال شاطئ أبوتلات على تمساح حي يبلغ طوله نحو متر واحد يطفو بمياه البحر ومربوط الفم بشريط محكم. وفور ورود البلاغ أصدرت الدكتورة منال عوض توجيهاتها بسرعة التعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة الموقف أولًا بأول.

وأوضحت د. منال عوض أن التمساح النيلي لا يعيش في مياه البحر، ومن المرجح أنه تمت تربيته بشكل غير قانوني من قبل أحد المواطنين، وعند زيادة حجمه أو الرغبة في التخلص منه تم إلقاؤه إما في مصرف “أبوتلات” الزراعي المتصل بالبحر أو مباشرة في مياه البحر.

واضافت د. منال عوض انه تم تمشيط منطقة مصب مصرف ابو تلات علي البحر من خلال الباحثين بجهاز شئون البيئة بفرع الإسكندرية والتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة أن تتخذ وزارة البيئة كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن بيع الحيوانات البرية والمزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثارها، بما يضمن حماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي.

وتهيب وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها، وتجنب الصيد غير المشروع أو تربية الكائنات البرية دون الحصول على الموافقات اللازمة، نظرًا لأهميتها للتوازن البيئي وحياة الإنسان، فضلًا عن التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما خصصت الوزارة للتواصل والإبلاغ عن أي محاولات صيد أو اتجار غير مشروع رقم الواتس آب 01222693333، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

