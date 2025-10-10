إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو بالشيخ زايد

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، ما تسبب في شلل مروري بالمنطقة.

انتقلت قوات أمن الجيزة إلى موقع الحادث، برفقة سيارات الإسعاف التي تولّت نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة.

وتواصل الخدمات المرورية حاليًا جهودها لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المركبات، وذلك بعد أن تسبب التصادم في شلل مروري أعلى محور 26 يوليو بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد".

وتقوم قوات الأمن بجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب وقوع الحادث. وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث نجم عن انحراف عجلة القيادة في يد سائق إحدى السيارات الملاكي، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى، وأسفر ذلك عن وقوع عدد من المصابين.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو، وعلى الفور تم الدفع بقوات الأمن التي انتقلت سريعًا إلى موقع الحادث، بالتنسيق مع سيارات الإسعاف. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

