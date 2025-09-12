مصدر يكشف سر ظهور تمساح في البحر المتوسط بالإسكندرية

شهد شاطئ "أبو تلات 2" غرب الإسكندرية، حالة من الذعر بين المصطافين، بعد ظهور مفاجئ لتمساح نيلي صغير في مياه البحر المتوسط، في مشهد غير مألوف على شواطئ العجمي.

وعلى الفور، تدخل منقذو وغطاسو الشاطئ وتمكنوا من الإمساك بالتمساح الذي يبلغ طوله نحو متر ونصف، بعد عدة محاولات استمرت لوقت، حيث حاول التمساح مهاجمة أحد الغطاسين، قبل أن يُسيطر عليه ويُحكم الإمساك به داخل جوال.

اصطياد تمساح شاطئ أبو تلات

وبحسب مصادر مطلعة من إدارة شواطئ العجمي، فإن الواقعة بدأت قبل يومين، عندما فر التمساح من صاحبه – وهو مصور اعتاد التصوير مع المصطافين باستخدام حيوانات غريبة – على شاطئ النخيل، الذي يبعد أكثر من كيلومترين عن موقع العثور عليه.

وكشف أحد المسئولين عن أن التمساح كان يُستخدم للتصوير مع الأطفال بعد انصراف مسئولي الشواطئ والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، موضحًا أن لحظة هروب التمساح جاءت أثناء جلسة تصوير لفتاة صغيرة، حيث أصيبت بخدش من التمساح بعدما ارتبكت وخافت، ليتمكن من الإفلات والفرار نحو البحر.

سر ظهور تمساح ابوتلات

وأضاف المسؤول: "لم يتوقع أحد أن يتمكن التمساح من السباحة لمسافة تزيد عن 2 كيلومتر أو البقاء على قيد الحياة في المياه المالحة لأكثر من يومين، لكن الواقعة أثبتت العكس، حتى جرى اصطياده أخيرًا على شاطئ أبو تلات".

وأشار إلى أن البحث استمر لأكثر من 48 ساعة دون جدوى، ما دفع صاحب التمساح – المصور – إلى المغادرة بعد أن اعتقد أن التمساح قد مات في البحر، خاصة في ظل اختفائه التام.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، فقد أوضح المصدر أن هناك مصورًا آخر على نفس الشاطئ يستخدم ثعبانًا ضخمًا في جلسات التصوير مع المصطافين، في مخالفة صريحة لقوانين الشواطئ وتعريض حياة الزائرين للخطر.

وعقب الواقعة، انتقل مسئولو شواطئ العجمي والقطاع الغربي والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم إخطار وزارة البيئة والجهات المعنية للتحقيق في الأمر، وتمشيط الشواطئ المجاورة، تحسبًا لوجود أي زواحف أو تماسيح أخرى.

وتُحقق الأجهزة المختصة حاليًا في الواقعة، وكيفية دخول التمساح إلى الشاطئ، والجهات التي سمحت باستخدامه في التصوير، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

