المعمل الجنائي يباشر فحص حريق شقة بالنزهة لتحديد أسبابه وحصر الخسائر

إخماد حريق شقة بالنزهة،
إخماد حريق شقة بالنزهة، فيتو

وصل فريق من المعمل الجنائي لفحص آثار  حريق شقة سكنية بمنطقة النزهة، وذلك لمعاينة أسباب الحريق والوقوف على كافة الملابسات بشأن الواقعة، وإعداد تقرير حول حجم الخسائر التي سببها الحريق، وذلك عقب انتهاء الحماية المدينة من عمليات التبريد.


بعدما ان تمكنت المطافئ من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية في النزهة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق نشب في شقة بالطابق الأرضي داخل عقار مكون من 5 طوابق، وتم فرض كردون أمني حول محل البلاغ لمنع امتداد النيران إلى الطوابق المجاور، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وإتمام عملية التبريد، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

 

المعمل الجنائي النزهة غرفة عمليات النجدة

