التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين

دفن طالب دهسه قطار
دفن طالب دهسه قطار البدرشين، فيتو

صرحت الجهات المختصة بدفن جثمان طالب لقي مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة بمركز البدرشين.

وذلك عقب انتهاء التحقيقات والتأكد من عدم وجود شبه جنائية.

 

وكان قد تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدى أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هانى شعراوي، يفيد خلاله بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع أحد الأشخاص على شريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وعلى الفور انتقل مأمور مركز شرطة البدرشين، العميد محمد تناجر، ومفتش المباحث، العقيد أحمد صبحى، والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة مدعومين بسيارة إسعاف.


وبالفحص تبين العثور على جثة طالب يبلغ من العمر 25 عاما على شريط القطار، وبإجراء التحريات، تبين أنه أثناء عبور المتوفى شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تصادف مرور القطار القادم من نجع حمادي متجهًا إلى القاهرة، ولقى الطالب مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

