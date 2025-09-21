صرف مدرب الأسود محمد الحلو بعد التحقيق في واقعة ضبط تمساح داخل مزرعته

قررت جهات التحقيقات صرف مدرب الأسود محمد الحلو بعد التحقيق معه في واقعة ضبط تمساح داخل مزرعته بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية شكوى من الأهالي ضد مدرب الأسود محمد الحلو، وعلى الفور تم فحص المزرعة حيث عثر بداخلها على 5 أسود مرخصة وتمساح، وجرى ضبطه واقتياده إلى ديوان الشرطة.

تم صرف مدرب الأسود من سراى النيابة

تولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة بعد الاطلاع على أوراقه وتقديم ما يفيد بتصاريح الحيوانات بالمزرعة، والتي أمرت بصرف مدرب الأسود محمد الحلو بعد اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر أيدت محكمة جنح مستأنف طنطا، حبس أنوسة كوتة مدربة الأسود 3 شهور و100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ورفض الاستئناف المقدم منها لعدم الحضور اليوم أمام المحكمة.

وكان وليد الفولي محامي محمد البسطويسي عامل سيرك طنطا والذي تعرض لبتر ذراعه بعد هجوم النمر عليه خلال عرض فني في سيرك طنطا، قد كشف أن دفاع أنوسة كوتة لم يقم بالرد على الفيديو المقدم من المدعي بالحق المدني والتي يكشف تفاصيل الحادث من البداية وتصريحات المتهمة بأن محمد هو أحد العاملين معها في السيرك.

وأوضح "الفولي" أن دفاع المتهمة لم يقم بالرد حسب طلبه في الجلسة الماضية، وطلب في جلسة اليوم بأن المجني عليه تعرض للإصابة ويستلزم عليه التعويض، وأن المحكمة المدنية هي المختصة في ذلك ودفع بعدم اختصاص محكمة الجنح في النظر في تلك القضية.

وأوضح محامي عامل السيرك، أن النيابة العامة كانت قد أحالت أوراق القضية وجاء في أوراق التحقيقات بأن موكله كان من الجمهور، متسائلا كيف يكون موكله من الجمهور وهو يظهر في الفيديو ويقوم بفك وربط الحيوانات المفترسة خلال العرض، مبينًا أنه حال اعتبار المحكمة موكله من الجمهور سيتم توجيه الاتهام على أحد مساعدي أنوسة كوتة ويدعي" شعبان"، المسئول عن عدم اقتراب أي من الجمهور من المنطقة المحظورة القريبة من قفص العرض.

وكانت محكمة جنح طنطا قد قضت بمعاقبتها في القضية المتهمة فيها بالتسبب في بتر ذراع عامل السيرك بالحبس 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه تعويض مدنى مؤقت.

