وصول التيك توكر أم سجدة إلى المحكمة الاقتصادية

وصلت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية التيك توكر أم سجدة، لنظر أولى جلسات محاكمتها، بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وغسيل أموال.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "صانعتي محتوى أم مكة وأم سجدة " قامتا بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

كانت ورد عدد من البلاغات ضد صانعتي محتوى قامتا بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وخرقًا للآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام تلك المنصات بما يضر بالقيم المجتمعية.

