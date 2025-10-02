الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظ القاهرة يتفقد كوبري أحمد سعيد المعدني بعد انتهاء أعمال تطويره

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة كوبري أحمد سعيد المعدني بعد انتهاء مديرية الطرق والنقل بالقاهرة من أعمال تطويره.

محافظ القاهرة يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية في دورته الـ 29 (صور)

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة المشروعات التنموية والخدمية

وأكد محافظ القاهرة استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق وكباري ومحاور العاصمة وفقًا للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرصه على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة،  وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات الرصف والبنية التحتية.

 

 كوبري أحمد سعيد المعدني هو أحد الكباري المعدنية بالعاصمة، وتم إنشاؤه عام ١٩٨٥ ليربط ما بين امتداد غمرة حتى ميدان العباسية، ويبلغ طوله ٣٥٠ مترا، وعرضه ١١ مترا.

وشملت أعمال التطوير تنفيذ طبقة ايبوكسية على الأرضيات للحفاظ على سلامة السيارات،  وتحقيق السيولة المرورية أعلى الكوبري،  كما تم استعدال ودهان الأسوار، وتخطيط الكوبري بالكامل بالتنسيق مع المرور.

