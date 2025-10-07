الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

فوائد القشطة على الصحة وشروط تناولها دون مخاطر

القشطة، فيتو
فوائد القشطة، القشطة من الفواكه الشهيرة التي لها مذاق مميز وفريد وهذا يجذب لها الكبار والصغار، وهي فاكهة موسمية.

والقشطة، لها قمية غذائية عالية بجانب مذاقها المميز، ونالت شهرة واسعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تساعد فى علاج بعض أنواع السرطان.

القشطة تحارب الجذور الحرة 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن القشطة غنية بمضادات الأكسدة
التي تحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، ومن هذه المضادات:

  • حمض الكاورينيك
  • الفلافونويدات
  • الكاروتينات
  • فيتامين C
فوائد القشطة 
القشطة تقوي النظر وتحارب السرطان 

وأضاف سلامة، أن من فوائد القشطة:

  1. تقوي النظر وتحافظ على العين
    لانها غنية بـ اللوتين، وهو مضاد أكسدة مهم جدا يحمي العين من أمراض، مثل الضمور البقعي مع التقدم في السن، والمياه البيضاء (الكتاراكت).
  2. تساعد في خفض ضغط الدم، لاحتوائها على البوتاسيوم والماغنيسيوم، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية.
  3. مهمة للجهاز الهضمى حيث أن كوب واحد منها، يعمل على تحسين حركة الأمعاء، ولوقاية من الإمساك، وتغذية البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي
  4. تحارب السرطان، لأنها تحتوى على المركبات الطبيعية مثل الفلافونويدات (الكاتيكين والإبيكاتيكين)،
    والتي ثبت انها تمنع نمو خلايا السرطان
  5. تقلل الالتهابات المزمنة التى يمكن أن تسبب أمراض مثل القلب والسرطان، لأنها تحتوى على حمض الكاورينيك.
  6. غنية جدا بفيتامين C، وهو أهم عنصر لتقوية المناعة ومقاومة العدوى، ونقصه يضعف الجسم ويجعله عرضة لنزلات البرد والتهابات متكررة.

مخاطر قشرة القشطة وشروط تناولها

وتابع، أن قشرة وبذور فاكهة القشطة بها نسبة بسيطة من مادة أنوناسين ويمكن أن تسبب التسمم، لذا عند تناول القشطة يجب التخلص من القشرة والبذور، مع تركها في درجة حرارة الغرفة حتى تصبح طرية وبعد ذلك توضع بالثلاجة وصلاحيتها 3 أيام فقط في الثلاجة.

