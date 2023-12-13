فوائد فاكهة القشطة، تحسن المزاج وتساعد في علاج اضطرابات القولون

فوائد فاكهة القشطة، القشطة من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها شكل مميز ومذاق لا يقاوم حيث يشعر متناولوها بأنها مزيج بين نوعين من الفاكهة.

وفوائد فاكهة القشطة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية واشتهرت بفوائدها العلاجية لمرضى السرطان حيث تساعد فى قتل الخلايا السرطانية.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن القشطة من الفاكهة الشهيرة التى تنتمى إلى الفصيلة القشطية التى لها قيمة غذائية عالية وفوائد علاجية عظيمة.

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القيمة الغذائية الموجودة في القشطة

وأضافت منى، أن القشطة لها فوائد عظيمة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب ومضادات الأكسدة والحديد والكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم والماغنيسيوم.

فوائد فاكهة القشطة، فيتو

فوائد فاكهة القشطة

وتابعت، أن من فوائد فاكهة القشطة:-

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

مهمة للرياضيين لأنها تقوي العضلات وتقلل فرص الإصابة بالشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائها على البوتاسيوم.

تمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالى مهم قبل ممارسة الرياضة بشكل عام.

تخفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم.

تخفض مستوى السكر بالدم وتحسن من إفراز الأنسولين بالدم.

تحتوى على نسبة عالية من أجود أنواع مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية، كما تساعد فى علاج أمراض السرطان.

تعزز من صحة وجمال الشعر والبشرة لاحتوائها على العناصر المهمة التي تحافظ على نضارة البشرة ومقاومة التجاعيد وتساعد فى جمال الشعر ولمعانه.

تقلل من اضطرابات القولون العصبى وتساعد فى علاج جميع اضطراباته.

تحسن المزاج وبالتالى تساعد فى مقاومة الاكتئاب.

تساعد على الاسترخاء والهدوء والنوم الهادئ.

تقوى العظام والعضلات المفاصل وتمنع الإصابة بهشاشة العظام.

تعزز صحة العين وتحسين الرؤية لاحتوائها على فيتامين أ.

تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وذلك لاحتوائها على البوتاسيوم والماغنسيوم.

تعزز صحة الجهاز الهضمى حيث تمنع الإمساك لاحتوائها على الألياف التي تنظم الهضم وتساعد فى تنظيف القولون ومنع الإمساك.

مهمة للمرأة الحامل حيث تقلل من أعراض الحمل، وتساعد فى نمو الجنين بشكل صحي وتعزيز صحته واستقرار الحمل.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.