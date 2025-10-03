الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد السمك للطفل الرضيع وشروط تقديمه

الطفل الرضيع
الطفل الرضيع

فوائد السمك للطفل الرضيع، السمك من البروتينات المهمة التى يجب تناولها مرة أو اثنين أسبوعيا حفاظا على صحة الجسم بشكل عام، وهو مهم للكبار والصغار.

وفوائد السمك للطفل الرضيع، عديدة لغناه بنسبة عالية من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن المهمة لتقوية عضلات وعظام الطفل الرضيع ونموه بشكل صحى.

ويقول الدكتور محمد عبد الحليم استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن تناول الأسماك للأطفال بشكل عام ضرورى ويجب إدخاله فى طعام الطفل الرضيع بدءا من إتمامه 6 أشهر من عمره مرة واحدة أسبوعيا، حيث يساعد على نمو الجسم والعظام والأسنان والمخ بشكل ممتاز.

 

وأضاف عبد الحليم، أن السمك غنى بالبروتين والكالسيوم وفيتامين ب وغيرها من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة جدا للصحة الطفل، وأثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن تناول السمك في عمر مبكر يقلل حدوث الحساسية عند الأطفال.

وتابع، أن أفضل طريقة لتقديم السمك للطفل الرضيع بدءا من 6 أشهر، هو السمك المشوى حيث يتم إعطاء الطفل قطع صغيرة جدا من ظهر السمكة بعد إزالة القشور منها.

فوائد تقديم السمك للطفل الرضيع 
فوائد تقديم السمك للطفل الرضيع 

فوائد السمك للطفل الرضيع

ومن فوائد السمك للطفل الرضيع:-

  • غني بالأحماض الدهنية أوميجا 3، وتساعد هذه الأحماض في نمو الدماغ وتطور الجهاز العصبي وزيادة القدرة على التركيز والانتباه.
  • يدعم صحة العيون، حيث يحتوي السمك على DHA الضروري لتطور شبكية العين وتحسين حدة البصر.
  • مصدر جيد للبروتين، حيث يوفر البروتينات عالية الجودة التي تساهم في نمو العضلات وبناء الأنسجة.
  • غني بالمعادن والفيتامينات مثل اليود، والزنك، والحديد، ويالكالسيوم، وفيتامين (د) الذي يقوي العظام والأسنان، خصوصا مع قلة تعرض الطفل للشمس.
  • يعزز المناعة، بفضل وجود مضادات الأكسدة والفيتامينات، يساهم السمك في تقوية جهاز المناعة وحماية الطفل من العدوى.
  • يساعد على النمو السليم، حيث يمد الطفل بالطاقة والعناصر الأساسية اللازمة لزيادة الوزن والنمو العقلي والجسدي بشكل متوازن.
  • تقليل خطر الحساسية لاحقا، وأظهرت بعض الدراسات أن إدخال السمك بكمية صغيرة في الوقت المناسب قد يقلل من فرص إصابة الطفل بالحساسية الغذائية في المستقبل.
txt

شروط تقديم المانجو للطفل الرضيع

txt

أسرار التغذية السليمة لطفلك الرضيع حفاظا على صحته ونموه

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السمك فوائد السمك فوائد السمك للطفل الرضيع فوائد تقديم السمك للطفل الرضيع صحة فوائد السمك للطفل الرضيع وشروط تقديمه الصحة الدكتور محمد عبد الحليم

مواد متعلقة

3 أعراض خلال النوم تشير إلى إصابة طفلك بأمراض القلب والسكتة الدماغية

أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه

5 علامات تضمن حصول الرضيع على ما يكفيه من الرضاعة الطبيعية

أسباب التهاب المرارة عند الطفل الرضيع وأعراضها ومخاطرها

الأكثر قراءة

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على آخر سفن أسطول الصمود

التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

بعد خفض الفائدة، تعرف على سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الخطيب يصل إلى مقر الأهلي ويتقدم وأعضاء قائمته بأوراق ترشحهم لانتخابات الأحمر

"سأواصل العمل مع الأسطورة"، خالد مرتجي يعلن ترشحه لمنصب أمين صندوق الأهلي

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads