فوائد السمك للطفل الرضيع وشروط تقديمه

فوائد السمك للطفل الرضيع، السمك من البروتينات المهمة التى يجب تناولها مرة أو اثنين أسبوعيا حفاظا على صحة الجسم بشكل عام، وهو مهم للكبار والصغار.

وفوائد السمك للطفل الرضيع، عديدة لغناه بنسبة عالية من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن المهمة لتقوية عضلات وعظام الطفل الرضيع ونموه بشكل صحى.

ويقول الدكتور محمد عبد الحليم استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن تناول الأسماك للأطفال بشكل عام ضرورى ويجب إدخاله فى طعام الطفل الرضيع بدءا من إتمامه 6 أشهر من عمره مرة واحدة أسبوعيا، حيث يساعد على نمو الجسم والعظام والأسنان والمخ بشكل ممتاز.

وأضاف عبد الحليم، أن السمك غنى بالبروتين والكالسيوم وفيتامين ب وغيرها من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة جدا للصحة الطفل، وأثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن تناول السمك في عمر مبكر يقلل حدوث الحساسية عند الأطفال.

وتابع، أن أفضل طريقة لتقديم السمك للطفل الرضيع بدءا من 6 أشهر، هو السمك المشوى حيث يتم إعطاء الطفل قطع صغيرة جدا من ظهر السمكة بعد إزالة القشور منها.

فوائد تقديم السمك للطفل الرضيع

فوائد السمك للطفل الرضيع

ومن فوائد السمك للطفل الرضيع:-

غني بالأحماض الدهنية أوميجا 3، وتساعد هذه الأحماض في نمو الدماغ وتطور الجهاز العصبي وزيادة القدرة على التركيز والانتباه.

يدعم صحة العيون، حيث يحتوي السمك على DHA الضروري لتطور شبكية العين وتحسين حدة البصر.

مصدر جيد للبروتين، حيث يوفر البروتينات عالية الجودة التي تساهم في نمو العضلات وبناء الأنسجة.

غني بالمعادن والفيتامينات مثل اليود، والزنك، والحديد، ويالكالسيوم، وفيتامين (د) الذي يقوي العظام والأسنان، خصوصا مع قلة تعرض الطفل للشمس.

يعزز المناعة، بفضل وجود مضادات الأكسدة والفيتامينات، يساهم السمك في تقوية جهاز المناعة وحماية الطفل من العدوى.

يساعد على النمو السليم، حيث يمد الطفل بالطاقة والعناصر الأساسية اللازمة لزيادة الوزن والنمو العقلي والجسدي بشكل متوازن.

تقليل خطر الحساسية لاحقا، وأظهرت بعض الدراسات أن إدخال السمك بكمية صغيرة في الوقت المناسب قد يقلل من فرص إصابة الطفل بالحساسية الغذائية في المستقبل.

