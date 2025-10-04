فوائد الشوكولاتة الداكنة لصحة القلب والأوعية الدموية

تُعد الشوكولاتة من أكثر الأطعمة إثارةً للجدل في علم التغذية؛ إذ تُوصف تارةً بأنها "غذاء خارق" لفوائدها المحتملة للقلب والدماغ، وخواصها المضادة للالتهابات، وتُنقد تارةً أخرى باعتبارها وجبة دسمة غنية بالدهون والسكريات يسهل الإفراط في تناولها.

وتشكل الأبحاث المتعلقة بالتغذية تحديًا كبيرًا في الأساس، وتزداد صعوبتها في سياق دراسات الشوكولاتة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، فالاختلافات في أنماط حياة الأشخاص، وأنظمتهم الغذائية، وعواملهم الشخصية كالعوامل الوراثية أو الحالات الطبية، تعني أن النتائج قد لا تكون قابلة للتطبيق على جميع الناس.

الفلافانول، مفتاح الشوكولاتة نحو الصحة

يتفق العلماء على نقطة واحدة؛ وهي أن الفوائد الصحية للشوكولاتة تعود على الأرجح إلى مركبات الفلافانول (Flavonols)، وهي مركبات نباتية يُعتقد أنها تدعم صحة القلب، وتحسن وظيفة الأوعية الدموية، وتقلل الالتهابات.

وقد أدى هذا الفهم إلى تحول في أبحاث الشوكولاتة للتركيز على كيفية مساهمة الفلافانول في إبطاء ما يُعرف بـ "الالتهاب المصاحب للشيخوخة" (inflammaging)؛ وهو التهاب مزمن منخفض الدرجة يرتفع بشكل طبيعي مع التقدم في العمر ويزيد من المخاطر الصحية، بما في ذلك المخاطر التي تهدد القلب والأوعية الدموية.

كيف يحسن الفلافانول الالتهاب؟

في أحدث دراسات وُجد أن الأشخاص الذين تناولوا مكملًا يوميًا من فلافانول الكاكاو لمدة عامين كان لديهم مستويات أقل بكثير من البروتين التفاعلي C (CRP)، وهو مؤشر للالتهاب مرتبط بأمراض القلب، وذلك مقارنةً بمن تناولوا دواءً وهميًا.

وقد يفسر هذا السبب وراء انخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 27% لدى الأشخاص الذين تناولوا الكاكاو

قد يكمن المفتاح في تأثير الفلافانول على وظيفة القلب والأوعية الدموية؛ إذ يساعد تحسين تدفق الدم الجسم على إبقاء الالتهاب تحت السيطرة والحفاظ على أوعية دموية أكثر صحة مع التقدم في العمر، وتشير الفرضية إلى أنه إذا ساعد فلافانول الكاكاو في خفض أو إبطاء ارتفاع مستويات البروتين التفاعلي C بمرور الوقت –أو ما يسميه العلماء تحسين "مسار (CRP) البياني"– فقد يفسر ذلك كيف يقلل الكاكاو من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتتوقف هذه النظرية على أن الفلافانول يؤثر على الجهاز الوعائي مع أبحاث أخرى، والتي ربطته بمقاومة الزيادات المرتبطة بالعمر في ضغط الدم.

أهمية النظام الغذائي المتنوع

للنظام الغذائي تأثيرًا كبيرًا على الصحة والشيخوخة، فالالتهاب يتم توجيهه من قبل الجهاز المناعي، الذي يقع حوالي 70% منه في الأمعاء. والنظر إلى جودة الطعام الذي نتناوله وتغذية الأمعاء أمر مهم للصحة العامة.

