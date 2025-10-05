يحسن الهضم ويخفف التوتر، فوائد شرب الماء الساخن على الريق

يُعد الماء عنصرًا حيويًا للصحة العامة، لكن شرب الماء الدافئ أو الساخن تحديدًا قد يحمل فوائد إضافية، مثل المساعدة في عملية الهضم، وتحسين الدورة الدموية، وتخفيف التوتر.

ويؤكد الاطباء أن تناول كمية كافية من الماء، بغض النظر عن درجة حرارته، أمر ضروري لدعم العافية الشاملة والمساعدة في عمل الجسم بشكل صحيح ومنع الجفاف. وبالإضافة إلى فوائد الترطيب الأساسية، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، فشرب الماء الساخن قد يوفر مجموعة من المزايا الصحية الأخرى:

1. هضم أكثر صحة

يمكن أن يؤدي عدم شرب ما يكفي من السوائل إلى الإصابة بـالإمساك. فعندما لا يشرب الشخص كمية كافية من الماء، تقوم الأمعاء الدقيقة بامتصاص معظم الماء الذي يتم تناوله عبر الطعام والشراب، مما يسبب الجفاف ويصعّب حركة الأمعاء. ويمكن أن يؤدي الجفاف المزمن إلى إمساك مزمن، قد يتسبب في ألم أثناء التبرز ومشاكل أخرى مثل البواسير والانتفاخ.

تشير الأبحاث إلى أن تناول كوب من الماء الساخن، وغيره من المشروبات الساخنة كالشاي، قد يساعد في تهدئة المعدة وتشجيع العملية الحركية للأمعاء (Peristaltic process)، مما قد يوفر تخفيفًا للإمساك.

2. تحسين الدورة الدموية

يُعد الماء الساخن موسِّعًا للأوعية الدموية (Vasodilator)، مما يعني أنه يوسع الأوعية الدموية، وهو ما يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية.

ويُعد العلاج الحراري، الذي غالبًا ما يستخدم الماء الدافئ (مثل قرب الماء الساخن أو الحمامات الدافئة)، تقنية شائعة لتحسين الدورة الدموية. كما أن الحفاظ على الترطيب بحد ذاته يساعد في تدفق الدم. بناءً على ذلك، قد يساعد شرب الماء الساخن على تعزيز الدورة الدموية.

3. تقليل الارتعاش

غالبًا ما يحدث الارتعاش عند شعور الشخص بالبرد. ووجدت أحدي الدراسات أن تناول المشروبات الدافئة، مثل الماء الساخن، يمكن أن يساعد بشكل فعال على تدفئة الجسم وتقليل الارتعاش. يعود هذا إلى أن الجسم يحتاج إلى جهد أقل للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارته الأساسية. وبالتالي، قد يكون شرب الماء الساخن مفيدًا بشكل خاص للأفراد الذين يعملون أو يمارسون الرياضة في ظروف باردة.

4. المساعدة في أعراض البرد

عند الإصابة بنزلة برد أو مرض مشابه، قد يعاني الشخص من أعراض مثل التهاب الحلق أو الاحتقان. يساعد شرب المشروبات الدافئة، كالماء الساخن، على تهدئة الحلق عن طريق تليينه وتقليل الالتهاب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد السوائل الدافئة على تخفيف المخاط وتسهيل سعال البلغم.

5. تشجيع استهلاك الشاي والقهوة

عادةً ما يقوم الناس بإضافة الماء الساخن إلى كيس الشاي أو حبوب البن للاستمتاع بالمشروب. ويمكن لكل من الشاي والقهوة أن يوفرا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة، مثل دعم صحة القلب، والوقاية من السكري، وتقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

مخاطر تناول ماء ساخن على الريق

الخطر الأساسي لشرب الماء الساخن هو خطر الحروق. فالماء الذي يبدو دافئًا بشكل مريح على طرف الإصبع قد يظل حارقًا للسان أو الحلق. يجب على الشخص تجنب تناول الماء القريب من درجة الغليان، ويجب عليه دائمًا اختبار رشفة صغيرة قبل تناول جرعة كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب تناول القهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين في الشعور بزيادة مفرطة في الكافيين أو التوتر. يمكن للشخص أن يمنع ذلك عن طريق الحد من عدد أكواب القهوة أو الشاي التي يتناولها، أو استبدال المشروبات التي تحتوي على الكافيين بالماء الساخن العادي.

