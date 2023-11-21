فوائد فاكهة القشطة، يجب تناولها في موسمها لأهميتها للصحة

فوائد فاكهة القشطة، القشطة من الفاكهة المميزة التي تباع بأسعار عالية لمذاقها المميز وأهميتها العلاجية التي اشتهرت بها.

وفوائد فاكهة القشطة، عديدة حيث اشتهرت بغناها بنسبة عالية من مضادات الأكسدة وقدرتها على مقاومة السرطان بل والمساعدة فى علاجه.

أهمية تناول القشطة

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن فاكهة القشطة من أنواع الفاكهة الشهيرة وهى من الفصيلة القشطية التى لها مذاق غنى ومميز ومختلف عن باقى أنواع الفاكهة.

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القيمة الغذائية الموجودة في فاكهة القشطة

واضافت منى، فوائد فاكهة القشطة عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي والنحاس والبروتينات والكربوهيدرات والألياف وفيتامين أ وفيتامين ب.

فوائد فاكهة القشطة

وتابعت، أن من فوائد فاكهة القشطة:-

تقوى العظام والعضلات المفاصل وتمنع الإصابة بهشاشة العظام.

تعزز صحة العين وتحسين الرؤية لاحتوائها على فيتامين أ.

تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وذلك لاحتوائها على البوتاسيوم والماغنسيوم.

تعزز صحة الجهاز الهضمى حيث تمنع الإمساك لاحتوائها على الألياف التي تنظم الهضم وتساعد فى تنظيف القولون ومنع الإمساك.

مهمة للمرأة الحامل حيث تقلل من أعراض الحمل، وتساعد فى نمو الجنين بشكل صحي وتعزيز صحته واستقرار الحمل.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

مهمة للرياضيين لأنها تقوي العضلات وتقلل فرص الإصابة بالشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائها على البوتاسيوم.

تمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالى مهم قبل ممارسة الرياضة بشكل عام.

تخفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم.

تخفض مستوى السكر بالدم وتحسن من إفراز الأنسولين بالدم.

تحتوى على نسبة عالية من أجود أنواع مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية، كما تساعد فى علاج أمراض السرطان.

تعزز من صحة وجمال الشعر والبشرة لاحتوائها على العناصر المهمة التي تحافظ على نضارة البشرة ومقاومة التجاعيد وتساعد فى جمال الشعر ولمعانه.

تقلل من اضطرابات القولون العصبى وتساعد فى علاج جميع اضطراباته.

تحسن المزاج وبالتالى تساعد فى مقاومة الاكتئاب.

تحسن المزاج وبالتالى تساعد فى مقاومة الاكتئاب. تساعد على الاسترخاء والهدوء والنوم الهادئ.