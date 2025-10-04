فوائد مذهلة لزيت القرنفل للشعر، تعرفي عليها

فوائد زيت القرنفل للشعر، تتجه كثير من النساء حاليًا نحو العلاجات الطبيعية للحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس، وقد بدأ زيت القرنفل يكتسب شهرة لامستها الكثير من المدونات وصفحات الجمال كعلاج لتساقط الشعر والقشرة.

ولكن، هل فعلًا يحمل هذا الزيت كل تلك الفوائد؟ ولماذا ينصح به بعض الخبراء؟

في هذا المقال، نستعرض فوائد زيت القرنفل للشعر، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



تقول الدكتورة سوكانشا كولشريشتا، أخصائية التجميل في معهد «إف إيه إم» (Institute of Facial Aesthetic Medicine)، في لكناو: إن زيت القرنفل يحتوي على خصائص مضادة للفطريات والميكروبات، وهو ما يجعله مفيدًا في معالجة القشرة وتهدئة فروة الرأس من التهيّج.



وتشير سوكانشا إلى أن تدفّق الدم في فروة الرأس يمكن أن يتحسن عند استخدام زيت القرنفل المخفَّف، وهذا بدوره يساعد في تغذية بصيلات الشعر، ودعم نموه الصحي. لكنها تحذّر أيضًا من استخدامه نيّئًا أو بتركيز عالٍ، لما قد يسبّبه من تهيّج أو آثار جانبية، لذا توصي دائمًا بتخفيفه باستخدام “زيت ناقل” مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا قبل تطبيقه على الشعر.

ما هي فوائد زيت القرنفل على الشعر؟

فوائد زيت القرنفل

بحسب ما ورد في المقال وبناءً على رأي الخبيرة، إليك بعض الفوائد التي يقدمها زيت القرنفل للشعر:

مكافحة القشرة

يعود الفضل في ذلك إلى خصائصه المضادة للفطريات، ما يساعد في الحدّ من الفطر المسبِّب للقشرة وتهدئة الحكة والقشور في فروة الرأس.

تعزيز نمو الشعر

بفضل تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، يُمكن أن يدعم تغذية بصيلات الشعر، ما قد يساهم في زيادة الكثافة أو الحدّ من التساقط.

تقوية شعيرات الشعر

من خلال تحسين صحة الساق (عمود الشعرة)، قد يقلِّل الزيت من التكسر والتقسّم في الأطراف.

إضفاء لمعان وحيوية

يحتوي زيت القرنفل على فيتامين C ومضادات أكسدة، والتي يمكن أن تساهم في زيادة بريق ولمعان الشعر.

تهدئة فروة الرأس

بفضل خصائصه المضادة للالتهاب، يساعد في تقليل الاحمرار أو الجفاف أو الحكة في فروة الرأس المتهيجة.

كيف تستخدم زيت القرنفل على الشعر؟

للاستفادة من مزاياه مع تقليل المخاطر، تضع الخبيرة الخطوات التالية:

خذي 5 إلى 10 قطرات من زيت القرنفل وامزجها مع ملعقة طعام من زيت ناقل كزيت جوز الهند أو الجوجوبا.

دلّكي فروة الرأس بهدوء لمدة 5 إلى 10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.

اتركي المزيج على الشعر لمدة ساعة إلى ساعتين، أو يُمكن أن تتركه طوال الليل إذا لم يكن هناك حساسية.

اغسِلي الشعر بشامبو لطيف بعد ذلك.

يمكنك تكرار هذا الروتين مرة إلى مرتين أسبوعيًا لتحقيق أفضل نتائج.

ونوهت أخصائية التجميل، إلى وجود دراسة نُشِرت في مجلة Journal of Ethnopharmacology، وجدت أن زيت القرنفل يمتلك تأثيرًا مثبَتًا في تثبيط الفطريات المسؤولة عن القشرة، وتقليل الالتهابات في الفروة، مما يدعم استخدامه كعلاج طبيعي لمشكلات القشرة وبعض اضطرابات فروة الرأس.

فوائد زيت القرنفل للشعر

الاحتياطات والتحذيرات

على الرغم من أن زيت القرنفل قد يحمل فوائد واعدة، إلا أن الخبيرة تنبّه إلى بعض المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

يجب تخفيفه دائمًا قبل الاستخدام على الجلد أو الشعر، لأن استعماله مركزًا قد يسبب تهيّجًا أو حرقة.

من الضروري إجراء اختبار حساسية (Patch Test) على منطقة صغيرة من الجلد أولًا، للتأكد من عدم وجود رد فعل سلبي.

تجنب استخدامه على الجلد المجروح أو الحسّاس.

في حال وجود مشكلات حادة في فروة الرأس، مثل التهابات شديدة أو أمراض جلدية، يجب استشارة طبيب الجلدية قبل استخدامه.

يُنصح بالتشاور مع أخصائي عند الاستخدام أثناء الحمل أو الرضاعة، إذ قد يكون هناك موانع للاستخدام في مثل هذه الظروف.

باختصار، زيت القرنفل يبدو واعدًا كأحد العلاجات الطبيعية التي قد تساهم في تحسين صحة فروة الرأس وتخفيف القشرة، وربما دعم نمو الشعر عندما يُستخدم بشكل صحيح وبحذر. الكثير من فوائده مدعومة ببعض الأدلة العلمية وآراء الخبراء، لكن لا يُعد بديلًا كاملًا عن النصائح الطبية المتخصصة.

