فوائد فاكهة القشطة، تعالج أنيميا فقر الدم وتقوي المناعة وتحارب السرطان

فوائد فاكهة القشطة، القشطة من الفاكهة الشهيرة التي لها شكل مميز ومذاق لا يقاوم، ونالت شهرة واسعة بسبب فاعليتها في مقاومة الأمراض.

وفوائد فاكهة القشطة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

أهمية تناول فاكهة القشطة

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن فاكهة القشطة، والمعروفة أيضا باسم "شيري مويا" أو "السفرجل الهندي"، هي فاكهة استوائية ذات نكهة مميزة تجمع بين طعم الموز والأناناس، وتأتي هذه الفاكهة بفوائد صحية كثيرة جعلتها تكتسب شهرة كبيرة في مجالات الطب التقليدي والحديث على حد سواء.

فوائد فاكهة القشطة

فوائد فاكهة القشطة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد فاكهة القشطة:

تعتبر القشطة مصدر غني بمضادات الأكسدة، وهي مواد تحمي الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعمل هذا الدور الوقائي لمضادات الأكسدة على تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، كما أن مضادات الأكسدة تسهم في تعزيز صحة الجلد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

تحتوي فاكهة القشطة على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، والألياف تلعب دور هام في تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

فاكهة القشطة غنية بفيتامين C، الذي يعتبر من الفيتامينات الأساسية لدعم جهاز المناعة.

فيتامين C الموجود بالقشطة يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعمل على محاربة الالتهابات والأمراض، كما أن هذا الفيتامين يساعد في تعزيز امتصاص الحديد في الجسم، مما يقلل من احتمالية الإصابة بفقر الدم.

تحتوي فاكهة القشطة على معادن هامة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهذان المعدنان يساهمان في تنظيم ضغط الدم، وتناول كمية كافية من البوتاسيوم يساعد في استرخاء الأوعية الدموية، مما يقلل من الضغط على القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

تحتوي على مركبات تساعد في محاربة الخلايا السرطانية، هذه المركبات تعمل على تقليل نمو الخلايا السرطانية وتساهم في قتلها، مما يجعلها محط اهتمام كبير في الأبحاث العلمية الحديثة.

وتابع، تعد فاكهة القشطة إضافة قيمة إلى النظام الغذائي، حيث يمكن تناولها كوجبة خفيفة، أو استخدامها في تحضير العصائر والسلطات، وبفضل فوائدها الصحية المتعددة، يمكن أن تساهم بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.