الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

إصابة 5 أشخاص في تصادم موتوسيكلين أمام قرية طوبيا بقنا

إصابة 5 أشخاص في
إصابة 5 أشخاص في تصادم موتوسيكلين

أصيب 5 أشخاص بينهم زوجان وابناهما صغار، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم موتوسيكلين أمام قرية طوبيا في بركة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى. 

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا، من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين أمام قرية طوبيا في بركة مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين إصابة زوجين وابنيهما صغير 3 سنوات، وتلميذة 7 سنوات، من قرية هو، وشاب، إثر حادث تصادم موتوسيكلين في طوبيا قرية بركة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

