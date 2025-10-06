حبس وتغريم شاب بسبب تهديد فتاة بنشر صور خاصة في قنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، برئاسة المستشار حمدي صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى فواز، ومحمد ضياء عباس، وحضور محمد طارق، وكيل النيابة، وأمانة سر جاد خلف النجار، ومدحت يوسف الهواري، بحبس شاب عامين وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة تهديد فتاة خطيبته السابقة لعدم إقامة عرسها، وإرسال صورها إلى عائلة خطيبها الحالي في مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تاريخ الواقعة بقنا

ترجع بداية القضية إلى شهر مايو من العام الحالي 2025، بدائرة مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، عندما حررت فتاة شكوى في مباحث الانترنت بتضررها من خطيبها السابق حيث أرسل صور وفيديوهات خاصة بها إلى عائلة خطيبها الحالي على تطبيق واتس آب، كما شرع في تهديدها في حالة إصرارها على إقامة عرسها من غيرها سوف ينشر الصور والفيديوهات الخاصة بها.

وبعد التأكد من صحة الواقعة تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا والتي قضت بحبس المتهم عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ ودفع غرامة تعويض للمجني عليها 10 آلاف جنيه، بتهمة تهديدها بنشر الصور والفيديوهات الخاصة بها وذلك بعد إرسالهم إلى عائلة خطيبها الحالي على تطبيق واتساب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.