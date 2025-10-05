الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط حارس عقار متهم بالاعتداء على كلب ضال بالهرم

صورة المتهم، فيتو
صورة المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حارس عقار متهم بالاعتداء على كلب ضال بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بالهجوم على أحد المارة بالطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب ضال بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه حارس عقار مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بالهجوم على أحد المارة بالطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعطل السيارة.. سر سقوط عصابة فوري في كرداسة وحبسهم 4 أيام

أول تحرك أمني بشأن فيديو الاعتداء على سيدة ونجلها بالهرم

حبس المتهمين بالفعل الفاضح على المحور 4 أيام لهذا السبب

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة شقيقين بتهمة قتل سائق توك توك في إمبابة

انقضاء الدعوى بين شقيق الفنان عماد زيادة وشركة أمريكية في قضية الشيكات البنكية

في زفة عروسين، مصرع فتاة وإصابة آخرين خلال تصادم سيارة ملاكي بسور خرساني بمنشأة القناطر

بـ مليون و400 ألف جنيه، قصة لوحة سيارة يتنافس عليها 6 أشخاص ببوابة مصر

فريق بحث لضبط فتاتين وشاب بتهمة كسر زجاج سيارة على المحور

القبض على إمام مسجد تحرش بابنة زوجته في عين شمس

مصرع شخص وإصابة طبيب ونجله في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالعياط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كواليس غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

عنده 600 مصيبة، نضال الأحمدية تكشف تطورات جديدة في قضية فضل شاكر

ترامب يتراجع!

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

نتنياهو يراوغ بالمفاوضات ويلغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى مصر المقررة غدا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع في المنام وعلاقته بقدوم الأخبار السعيدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads