ضبط حارس عقار متهم بالاعتداء على كلب ضال بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حارس عقار متهم بالاعتداء على كلب ضال بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بالهجوم على أحد المارة بالطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب ضال بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه حارس عقار مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بالهجوم على أحد المارة بالطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

