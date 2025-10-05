اعرفي أفضل طريقة لاستخدام كريمات تفتيح البشرة

تسعى الكثير من النساء للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة وموحدة اللون، لذلك تلجأ بعضهن لاستخدام كريمات تفتيح البشرة.

لكن الاستخدام العشوائي لهذه الكريمات قد يؤدي إلى نتائج عكسية مثل الحساسية أو التصبغات أو حتى تلف الجلد، لذا من المهم معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام كريمات التفتيح لتحقيق أفضل نتيجة دون الإضرار بالبشرة.

اختيار الكريم المناسب لنوع بشرتك

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، قبل البدء في الاستخدام، يجب تحديد نوع البشرة لأن كل نوع يحتاج إلى مكونات مختلفة:

البشرة الدهنية، تناسبها الكريمات الخفيفة والخالية من الزيوت والمكونات التي تسد المسام، مثل النياسيناميد وحمض الكوجيك.

البشرة الجافة، تحتاج إلى كريم تفتيح يحتوي على مكونات مرطبة مثل الهيالورونيك أسيد وزبدة الشيا وفيتامين E.

البشرة الحساسة، يفضل اختيار كريم لطيف خالى من العطور والكحول، مع مكونات طبيعية مثل العرقسوس أو الألوفيرا.

البشرة المختلطة، يمكن استخدام كريم متوازن القوام لا يسبب لمعان في منطقة الـT ولا جفاف في الخدود.

طرق تجهيز البشرة قبل وضع الكريم

وأضافت دعاء، أن تحضير البشرة خطوة ضرورية لضمان امتصاص المكونات الفعالة، لذا يجب اتباع بعض الخطوات، منها:-

غسل الوجه جيدا باستخدام غسول لطيف يناسب نوع بشرتك لإزالة الأوساخ والزيوت.

استخدام تونر مناسب لغلق المسام وتنظيفها بعمق.

تقشير البشرة مرتين أسبوعيا لإزالة الخلايا الميتة التي تعيق امتصاص الكريم، ويفضل استخدام مقشر لطيف مثل مقشر السكر أو الأحماض الخفيفة.

طريقة وضع كريم التفتيح بشكل صحيح

وتابعت، ولوضع الكريم بشكل صحيح على البشرة، يجب اتباع الآتي:-

ضعي كمية صغيرة جدا من الكريم بحجم حبة البازلاء على أطراف الأصابع.

وزعي الكريم برفق على الوجه أو المنطقة المراد تفتيحها باستخدام حركات دائرية خفيفة.

تجنبي منطقة العين والفم لأنها حساسة وقد تتعرض للتهيج.

اتركي الكريم على البشرة لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة إذا كان كريم ليلي، أو حسب تعليمات الشركة المنتجة.

استخدمي واقي الشمس صباحا إذا كان الكريم يستخدم في المساء فقط، لأن أغلب كريمات التفتيح تجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس.

كريمات تفتيح البشرة

مخاطر استخدام كريمات التفتيح بدون واقي الشمس

وأوضحت دعاء محمد خبيرة التجميل، أن كريمات التفتيح تحتوي غالبا على مكونات تقلل الميلانين، وهو المسؤول عن حماية البشرة من الشمس. لذا فإن التعرض المباشر للأشعة دون حماية قد يسبب:

تصبغات داكنة جديدة.

التهاب البشرة واحمرارها.

فشل العلاج وعودة الاسمرار بسرعة.

لذلك يجب وضع واقي شمس بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30 يوميا وتجديده كل ساعتين عند التعرض للشمس لفترات طويلة.

مواعيد استخدام كريمات التفتيح وعدد المرات

واضافت دعاء، يفضل استخدام كريمات التفتيح مرة واحدة يوميا في المساء، لأن أشعة الشمس قد تبطل مفعول المكونات النشطة، وفي بعض الحالات يمكن استخدام الكريم مرتين يوميا صباحا ومساء، إذا كان آمنا ومصرح به لذلك، لكن يجب استشارة طبيب الجلدية أولا، وتظهر النتائج عادة بعد 4 إلى 8 أسابيع من الاستخدام المنتظم، لذا يجب التحلي بالصبر وعدم الإفراط في وضع كميات كبيرة من الكريم.

نصائح هامة لتجنب أضرار كريمات التفتيح

وتابعا، أنه للاستخدام الآمن لكريمات التفتيح، يجب اتخاذ بعض الإجراءات، منها:-

تجنبي خلط الكريمات مع بعضها دون استشارة طبية، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاعلات خطيرة على الجلد.

لا تستخدمي الكريم على الجروح أو الحبوب الملتهبة.

اختبري الكريم على منطقة صغيرة من الجلد مثل اليد الداخلية قبل وضعه على الوجه للتأكد من عدم وجود حساسية.

احفظي الكريم في مكان بارد وجاف بعيدا عن الشمس والرطوبة.

توقفي فورا عن الاستخدام إذا لاحظتى احمرار أو حكة أو تهيج، وراجعي الطبيب.

