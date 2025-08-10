قناع طبيعي يمنع لمعان البشرة الدهنية ويقلل إفراز الدهون بها

تعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة عرضة لزيادة اللمعان وظهور الحبوب والبثور، نتيجة الإفراط في إفراز الزيوت الطبيعية من الغدد الدهنية.

وللتحكم في هذه المشكلة بطريقة آمنة، يمكن الاعتماد على أقنعة طبيعية تساعد على موازنة إنتاج الزيوت وتنقية المسام دون التسبب في جفاف البشرة.

قناع طبيعي يمنع لمعان البشرة الدهنية

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يقلل إفراز الدهون بالبشرة الدهنية.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الطين الأخضر أو الطين المغربي

ملعقة صغيرة من ماء الورد

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي

طريقة التحضير:-

في وعاء صغير، اخلطي الطين الأخضر مع ماء الورد حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

أضيفي عصير الليمون (إذا كانت بشرتك تتحمله) وقطرات زيت شجرة الشاي، وامزجي جيدا.

ضعي القناع على بشرتك بعد تنظيفها، مع تجنب منطقة حول العينين.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة حتى يجف جزئيا.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر، ثم جففيه برفق.

ضعي مرطب خفيف خالي من الزيوت للحفاظ على ترطيب البشرة.

هذا القناع يمتص الدهون الزائدة وينقي المسام من الشوائب، ويهدئ البشرة ويقلل الاحمرار، زيقلل اللمعان ويفتح المسام، كما أن زيت شجرة الشاي مضاد للبكتيريا، يقلل من الحبوب والالتهابات.

استخدمي القناع مرتين أسبوعيا فقط لتجنب جفاف البشرة.

تجنبي التعرض المباشر للشمس بعد وضع القناع إذا كان يحتوي على ليمون.

اتبعي روتين عناية متكامل يشمل تنظيف البشرة بغسول لطيف وترطيبها بمنتجات خالية من الزيوت.

اشربي كمية كافية من الماء وحافظي على نظام غذائي صحي لتقليل مشاكل البشرة الدهنية من الداخل.

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

