لفتيات الجامعة، نصائح لتفادي إجهاد البشرة الناتج عن نزولك يوميا

خلال فترة الدراسة الجامعية تتعرض الفتيات، للكثير من العوامل التي تؤثر على صحة البشرة وجمالها، فالخروج يوميا إلى الجامعة يعني التعرض المستمر لأشعة الشمس، والتلوث، والغبار، والإرهاق الناتج عن ضغط المحاضرات والمذاكرة، إضافة إلى قلة النوم أحيانا وسوء التغذية.

كل هذه العوامل مجتمعة قد تسبب شحوب البشرة، وظهور الهالات السوداء، والبثور، الجفاف، والاسمرار والبقع والتصبغات، أو حتى فقدان النضارة الطبيعية.

نصائح تحمى من إجهاد البشرة الناتج عن النزول يوميا

وتقدم دعاء محمد، خبيرة التجميل، بعض النصائح التى تحمى من إجهاد البشرة الناتج عن النزول يوميا، منها:

غسل الوجه مرتين يوميا،و استخدام غسول لطيف مناسب لنوع البشرة يساعد على إزالة الأتربة والزيوت المتراكمة من الشارع.

استخدام التونر، ويفضل يفضل مسح الوجه بقطنة مبللة بالتونر الطبيعي مثل ماء الورد لشد المسام وإنعاش البشرة.

الترطيب أساسي خاصة مع كثرة التعرض للشمس والهواء الجاف، زيمكن اختيار كريم مرطب خفيف للنهار وآخر مغذي قبل النوم.

الحماية من إجهاد البشرة

واقي الشمس خطوة لا غنى عنها، فالتعرض للشمس يوميا يسرع من ظهور التجاعيد والبقع، واستخدام واقى بدرجة حماية 30+ كافى للجامعة.

إذا كان التنقل طويل سيرا على الأقدام، يمكن حماية الوجه بقبعة واسعة أو شال قطني.

تنظيف الوجه بعد العودة، من الضروري لإزالة أي شوائب أو بقايا عوادم سيارات لحماية المسام من الانسداد.

تناول الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل الجزر، والخيار، والبرتقال، والفراولة، والرمان يساعد على تجديد خلايا البشرة.

شرب الماء بكثرة للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

الابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية التي تسبب زيادة إفراز الدهون وظهور الحبوب.

قلة النوم من أبرز أسباب شحوب البشرة والهالات السوداء. لذا يفضل النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميا بانتظام.

ممارسة تمارين التنفس أو اليوجا الخفيفة تساعد على تقليل التوتر وتحسين الدورة الدموية للجلد.

عمل وصفات طبيعية للتخلص من الإجهاد مثل الزبادى والعسل والخيار والبطاطس.

الاحتفاظ بـ مناديل مبللة أو مناديل ورقية لإزالة العرق والزيوت الزائدة خلال اليوم.

شرب زجاجة ماء أثناء التواجد بالجامع لتعويض السوائل باستمرار.

تجنب لمس الوجه كثيرا باليد لتقليل انتقال الجراثيم.

وضع بلسم شفاه مرطب للحماية من الجفاف والتشقق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.