تقشير البشرة وسنفرتها من أهم خطوات العناية بها للتخلص من الجلد الميت وتجديد الخلايا والحفاظ على نظافة ونعومة البشرة ونضارتها.

ويعتبر قناع الشوفان والعسل من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتنظيف المسام بعمق، مما يمنح البشرة نعومة ونضارة طبيعية، كما أنه آمن على جميع أنواع البشرة حتى الحساسة.

قناع الشوفان والعسل لتقشير وسنفرة البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الشوفان والعسل لتقشير وسنفرة البشرة.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة شوفان مطحون

1 ملعقة كبيرة عسل طبيعي

1 ملعقة صغيرة زبادي أو حليب

طريقة التحضير:-

ضعي الشوفان المطحون في وعاء صغير.

أضيفي العسل، وإذا رغبتِ أضيفي الزبادي أو الحليب.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر لإزالة أي شوائب أو مكياج.

وزعي القناع على وجهك بحركات دائرية لطيفة لمدة 2-3 دقائق لعملية السنفرة.

اتركيه على بشرتك لمدة 10 دقائق ليعمل كمغذٍ ومرطب.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر، ثم جففيه بلطف.

ضعي كريم ترطيب خفيف بعد القناع



يكفي استخدام القناع مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

جربي القناع على جزء صغير من البشرة أولًا للتأكد من عدم وجود حساسية.

تجنبي الفرك العنيف حتى لا تسببي تهيج للبشرة.

من الأفضل تطبيق القناع في المساء وترك البشرة لترتاح بعده.

قناع الشوفان والعسل لتقشير وسنفرة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.