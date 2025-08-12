تفتيح البشرة من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا خاصة فى فصل الصيف، نتيجة استمرار البشرة المستمر الناجم عن الخروج نهارا فى الشمس ونزول البحر وحمام السباحة.

وتفتيح البشرة يمكن أن يتم من خلال الكريمات التى تباع بالصيدليات ولكن معظم الفتيات تفضل الطرق الطبيعيه لتفتيح البشرة لضمان عدم حدوث أى أضرار جانبية للبشرة.

قناع الفلفل الأسود لتفتيح البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الفلفل الأسود لتفتيح البشرة وتنقيتها.

مكونات القناع:-

نصف ملعقة فلفل أسود مطحون

ملعقة عسل نحل طبيعي

طريقة التحضير والاستخدام:-

نحضر حبوب الفلفل الأسود الطازجة ونقوم بطحنها جيدا فى مطحنة الخلاط الكهربائي حتى نحصل على مسحوق بورد ناعم، وهذه الطريقة هى الأفضل للحصول على فلفل اسود صافى ومضمون أو يمكن شرائه مطحون من مكان موثوق به.

نأخذ نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون ونضعها في بولة صغيرة ونضيف لها ملعقة العسل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق وتبعد تماما عن منطقة حول العينين.

ثم نترك القناع على البشرة لمدة 10 دقائق.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

ثم نجفف الوجه ونرطبه بعدها بالكريم المناسب لنوع البشرة.

نكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

يفضل عمل اختبار للقناع على مساحة صغيرة من الجلد قبل تطبيق القناع للتأكد من عدم وجود حساسية من المكونات.

قناع الفلفل الأسود لتفتيح البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.