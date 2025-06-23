تفتيح البشرة من أكثر ما تبحث عنه الفتيات فى فصل الصيف للتخلص من آثار الشمس على البشرة التى تؤثر على مظهرها بشكل سلبي.

ورغم وجود كريمات لتفتيح البشرة إلا أن الفتيات تفضل الوصفات الطبيعية التى تفتح البشرة سريعا وبدون أى أضرار جانبية.

قناع البنجر والعسل لتفتيح البشرة وترطيبها

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع البنجر والعسل لتفتيح البشرة وترطيبها.

المكونات:

نصف ثمرة بنجر متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من الزبادي (اختياري للبشرة الحساسة).

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (للبشرة الدهنية فقط).

الطريقة:

قشري البنجر وقطعيه إلى قطع صغيرة.

اسلقيه قليلا أو اطحنيه نيئا في الخلاط حتى تحصلي على معجون ناعم.

أضيفي العسل وبقية المكونات وامزجي جيدا.

نظفي وجهك جيدا ووزعي القناع على بشرتك.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم الماء البارد لغلق المسام.

رطبي بشرتك بكريم طبيعي.

يستخدم القناع مرة إلى مرتين أسبوعيا.

تجنبي استخدام عصير الليمون إذا كانت بشرتك حساسة.

جربي القناع على جزء صغير من الجلد قبل وضعه على الوجه للتأكد من عدم وجود تحسس.

البنجر قد يترك لون وردي خفيف على البشرة يزول خلال ساعات.

يمكن استخدام عصير البنجر كملون طبيعي للشفاه أو الخدود، حيث يمنح البشرة لمسة وردية صحية وآمنة دون مواد كيميائية.

قناع البنجر والعسل لتفتيح البشرة وترطيبها

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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