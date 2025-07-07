تفتيح البشرة من أكثر الأمور التى تهتم بها الفتيات فى فصل الصيف لأن البشرة تتأثر كثيرا فى الطقس الحار والتعرض للشمس ما يسبب فى تغيير لونها.

وتفتيح البشرة يمكن أن يتم من خلال الكريمات الشهيرة إلا أن الفتيات تفضل الوصفات الطبيعية الآمنة على البشرة وغير المكلفة.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها والحفاظ على شبابها.

المكونات:-

نصف ملعقة صغيرة من زيت الورد

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معا.

نخلط المكونات جيدا حتى تتجانس ونحصل على زيت موحد ومتجانس.

ندهن البشرة بخليط الزيوت جيدا فى حركات دائرية حيث نقوم بعمل تدليك البشرة لمدة دقيقة.

ثم نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة.

نجفف الوجه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

يجب تجربة القناع أولا على جزء صغير من البشرة لتجنب حدوث الحساسية لأن زيت الورد أحيانا يتحسس منه بعض الأشخاص.

المواظبة على تطبيق هذه الوصفة يعزز من جمال البشرة ونضارتها ويزيد من تفتيحها ويساعد فى علاج حب الشباب ويحارب التجاعيد مايحافظ على شباب البشرة.

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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