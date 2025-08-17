التجاعيد مشكلة كبيرة تعانى منها الفتيات بعد تخطى الأربعين حيث تبدأ فى الظهور تدريجيا حتى تنتشر وتؤثر على مظهر وشباب البشرة.

وتحرص بعضهن على التغلب على هذه المشكلة من خلال شرب الماء الوفير والنوم مبكرا يوميا مع الترطيب اليومى للبشرة مع تطبيق الوصفات الطبيعية.

قناع طبيعي لشد البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي لشد البشرة ونصائح مهمة للحفاظ على شبابها.

المكونات:-

بياض بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير:-

في وعاء صغير، ضعي بياض البيضة واخفقِيها جيدا حتى تصبح رغوية.

أضيفي عصير الليمون والعسل، وامزجي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي القناع على وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما جيدا، مع تجنب منطقة العينين.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة حتى يجف تماما وتشعرين بشد البشرة.

اغسليه بالماء الفاتر، ثم ضعي مرطب خفيف.

يكفي استخدام القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يشد البشرة ويمنحها مظهر أكثر شباب، ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويوحد لون البشرة ويزيد من إشراقتها، ويحفز إنتاج الكولاجين بفضل فيتامين C في الليمون، ويمنح ترطيب عميق ويمنع الجفاف المسبب للتجاعيد.

قناع طبيعي لشد البشرة

نصائح للحفاظ على شباب البشرة ومنع التجاعيد

وللحفاظ على شباب البشرة، قدمت خبيرة التجميل سهام شهاب، بعض النصائح التى تؤخر ظهور التجاعيد وتحافظ على شباب البشرة، منها:

- العناية اليومية بالبشرة:-

غسل الوجه مرتين يوميا بمنظف لطيف يناسب نوع بشرتك.

استخدام تونر طبيعي مثل ماء الورد لغلق المسام.

ترطيب البشرة صباحا ومساء للحفاظ على نعومتها ومرونتها.

- الحماية من الشمس:-

وضع واقي الشمس بعامل حماية SPF 30 أو أكثر قبل الخروج.

ارتداء نظارات شمسية وقبعة لحماية الوجه من الأشعة فوق البنفسجية.

- الغذاء الصحي:-

تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه التوت، البرتقال والخضروات السبانخ، الجزر.

شرب كمية كافية من الماء 2 لتر يوميا لترطيب البشرة من الداخل.

الإكثار من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 مثل السمك والمكسرات.

- تجنب العادات الضارة:-

الإقلاع عن التدخين لأنه يسرع شيخوخة الجلد.

تقليل الكافيين والمشروبات الغازية لأنها تسبب الجفاف.

تجنب السهر المفرط وقلة النوم.

- عادات صحية إضافية:-

ممارسة التمارين الرياضية لتحسين الدورة الدموية ووصول الأكسجين للبشرة.

تدليك الوجه يوميًا بحركات دائرية لتحفيز الكولاجين.

استخدام أقنعة طبيعية مغذية مثل قناع الأفوكادو أو الزبادي مرة أسبوعيا.

