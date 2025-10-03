الجمعة 03 أكتوبر 2025
كريمات ممنوع وضعها على البشرة عند الخروج من المنزل نهارا

تهتم معظم النساء والفتيات بالعناية بالبشرة يوميا من خلال استخدام الكريمات المختلفة، سواء كانت مرطبة أو علاجية أو تجميلية، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن بعض أنواع الكريمات لا يجب استخدامها قبل الخروج من المنزل مباشرة أو عند التعرض للشمس.

وذلك لأنها قد تسبب مشكلات خطيرة للبشرة مثل الالتهابات، والتصبغات، والحساسية أو حتى تسريع ظهور التجاعيد، لذلك من المهم معرفة هذه الكريمات وتوقيت استخدامها الصحيح.

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، أن هناك كريمات ممنوع وضعها على البشرة عند الخروج من المنزل نهارا، منها:-

  • الكريمات المقشرة، وهى الكريمات التي تحتوي على أحماض مقشرة مثل أحماض ألفا هيدروكسي أو البيتا هيدروكسي أو الريتينول، تعمل على إزالة الطبقة السطحية من الجلد وتجديد الخلايا، وهى تجعل البشرة حساسة جدا لأشعة الشمس، مما يزيد احتمالية الإصابة بالتصبغات والبقع الداكنة والحروق، لذا يفضل استخدامها ليلا فقط مع وضع واقى للشمس صباحا.
  • الكريمات المحتوية على الريتينويد، وهو من أقوى المواد الفعالة لمكافحة التجاعيد وعلاج حب الشباب، ويسبب زيادة حساسية الجلد للضوء، وبالتالي عند الخروج نهارا يسبب التعرض لحروق الشمس بسهولة وظهور بقع يصعب علاجها، لذا يوضع قبل النوم مع تجنب التعرض المباشر للشمس.
  • الكريمات المبيضة أو المفتحة للبشرة، والكثير من كريمات التفتيح تحتوي على مواد مثل الهيدروكينون أو تركيبات قوية تعمل على تقليل صبغة الميلانين، وعند تعرض الجلد للشمس أثناء استخدام هذه الكريمات قد يحدث نتيجة عكسية، أي زيادة في اسمرار الجلد وظهور بقع داكنة، لذا يفضل استخدامها ليلا مع التزام صارم بواقي الشمس في الصباح.
  • الكريمات الغنية بالزيوت الثقيلة، وبعض الكريمات المرطبة تحتوي على زيوت ثقيلة مثل الفازلين أو الزيوت المعدنية، وعند التعرض للشمس والحرارة، تسد هذه الكريمات المسام وتزيد من إفراز العرق والزيوت، مما يؤدي إلى حبوب وبثور وتهيج البشرة، لذا الأفضل استخدامها ليلا أو في الأجواء الباردة، أما نهارا فاختيار مرطبات خفيفة وسريعة الامتصاص.
  • الكريمات المحتوية على الكورتيزون، وهى تستخدم لعلاج بعض الالتهابات الجلدية أو الحساسية، وعند التعرض للشمس ترقق البشرة وتجعلها أكثر عرضة للاحمرار والالتهاب والتصبغات، لذا لا تستعمل إلا تحت إشراف الطبيب وغالبا لفترات قصيرة، مع تجنب التعرض للشمس بعدها مباشرة.
  • الكريمات العطرية، والكريمات التي تحتوي على عطور أو مواد كيميائية عطرية قد تسبب تفاعلات ضوئية مع أشعة الشمس وتسبب حكة، وتهيج، وتصبغات وبقع جلدية تعرف باسم التصبغات الضوئية، لذا يمكن استخدامها ليلا أو استبدالها بكريمات خالية من العطور نهارا.
  • الكريمات الطبية لعلاج حب الشباب مثل بنزويل بيروكسيد، وهذه المواد فعالة في قتل البكتيريا وتجفيف الحبوب، لكنها تجعل الجلد حساس جدا للضوء، وقد تسبب احمرار شديد وتقشير عند التعرض للشمس، لذا تستخدم ليلا فقط مع وضع واقى للشمس صباحا.

نصائح عامة لتفادي مشاكل الكريمات عند الخروج

وأضافت دعاء، أنه لتفادى مشاكل الكريمات عند الخروج، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

  • استخدام واقى للشمس يوميا حتى لو كان الجو غائم.
  • اختيار كريم مرطب خفيف في الصباح وخالي من الزيوت الثقيلة.
  • قراءة مكونات الكريم قبل الاستخدام ومعرفة هل هو ليلي أم نهاري.
  • عدم تجربة الكريمات الطبية أو المقشرات دون استشارة طبيب.
  • الابتعاد عن الكريمات العطرية قبل الخروج من المنزل.
