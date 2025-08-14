قناع طبيعي ينقي البشرة ويحمي من حب الشباب

حب الشباب من أكثر مشاكل البشرة شيوعا، ويحدث نتيجة انسداد المسام بسبب تراكم الدهون وخلايا الجلد الميتة، بالإضافة إلى تأثير البكتيريا والتغيرات الهرمونية.

ومن أفضل الطرق للوقاية منه، اعتماد روتين عناية بالبشرة يشمل تنظيفها بانتظام واستخدام أقنعة طبيعية غنية بمكونات مضادة للبكتيريا ومهدئة للجلد.

قناع طبيعي يحمى من حب الشباب

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي ينقى البشرة ويحمى من حب الشباب.

المكونات:-

2 ملعقة صغيرة عسل نقي

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي العسل مع القرفة حتى تحصلي على مزيج متجانس.

وزعي القناع على بشرة نظيفة وجافة، مع التركيز على المناطق المعرضة لظهور الحبوب.

اتركيه لمدة 10–15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق.

العسل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يقلل من فرصة تكوّن الحبوب.

القرفة تعمل كمضاد طبيعي للميكروبات، وتساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجلد.

قناع طبيعي ينقى البشرة ويحمى من حب الشباب

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

