وصفات طبيعية لتفتيح منطقة ما حول الفم



تفتيح منطقة حول الفم، تُعد منطقة ما حول الفم من أكثر المناطق عرضة للاسمرار والاسوداد في الوجه، خاصةً عند النساء، مما يسبب لهنّ حرجًا ويؤثر على ثقتهن بأنفسهن.





ويعود هذا الاسمرار إلى عدة أسباب منها الجفاف، التعرّض للشمس، اضطرابات هرمونية، أو حتى العادات الجمالية الخاطئة مثل استخدام معجون الأسنان خارج حدود الشفاه أو تراكم الخلايا الميتة.



أوضحت خبيرة التجميل هبه محمد، أن تفتيح منطقة ما حول الفم لا يتطلب اللجوء إلى مستحضرات باهظة أو تقنيات معقدة، بل يمكن تحقيق نتائج ملموسة وفعالة من خلال المكونات الطبيعية المتوفرة في المنزل.



أضافت خبيرة التجميل، أن الانتظام في استخدام الوصفات الطبيعية، مع بعض التعديلات في العادات اليومية سيمنحكِ بشرة موحدة اللون وأكثر إشراقًا، ويعيد إليكِ الثقة بإطلالتك الطبيعية.



أولًا: أسباب اسمرار منطقة ما حول الفم



قبل التحدث عن العلاجات، لابد من معرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى تصبغ هذه المنطقة:

إزالة السواد حول الفم

جفاف البشرة: يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة.

التعرض المباشر للشمس بدون استخدام واقٍ.

استخدام منتجات تجميلية غير مناسبة تحتوي على مواد كيميائية مهيجة.

الإكزيما أو الحساسية الجلدية.

اللعق المستمر للشفاه مما يسبب تهيج الجلد المحيط.

مشاكل هرمونية أو التهابات في المعدة.

بمجرد معرفة السبب، يمكن علاجه بالتوازي مع تطبيق الوصفات الطبيعية لتفتيح المنطقة.

وصفات طبيعية فعالة لتفتيح منطقة ما حول الفم



1. وصفة العسل والليمون

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

الطريقة:

اخلطي العسل مع عصير الليمون جيدًا.

طبّقي الخليط على المنطقة حول الفم واتركيه لمدة 10 دقائق.

اشطفيه بماء فاتر، وكرّري الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

فوائدها: الليمون غني بفيتامين C ويُعتبر مبيضًا طبيعيًا، والعسل مرطب ومضاد للالتهابات.

تنبيه: إذا كانت بشرتك حساسة، يُفضّل تخفيف الليمون بالماء أو استبداله بقطرات من ماء الورد.

2. وصفة الكركم والحليب

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل (كامل الدسم).

الطريقة:

امزجي الكركم مع الحليب حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعيه على المنطقة واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر وكرّريه يومًا بعد يوم.

فوائدها: الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تُفتّح البشرة وتقلل الالتهابات، والحليب يرطّب ويقشر بلطف.

3. وصفة الزبادي وماء الورد

المكونات:

ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

الطريقة:

اخلطي الزبادي مع ماء الورد جيدًا.

ضعي الخليط على منطقة ما حول الفم واتركيه 10-15 دقيقة.

اغسليه بلطف بالماء الفاتر.

فوائدها: الزبادي غني بحمض اللاكتيك الذي يفتح البشرة، وماء الورد يهدئ الجلد ويقلل من الالتهاب.

4. مقشر السكر وزيت الزيتون

المكونات:

ملعقة صغيرة من السكر البني أو الأبيض.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر.

الطريقة:

اخلطي المكونات وافركي بها منطقة ما حول الفم بلطف لمدة دقيقتين.

اشطفيها بالماء الدافئ.

استخدمي المقشر مرتين في الأسبوع فقط.

فوائدها: يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتحفيز تجدد البشرة، مما يقلل من التصبغ.

5. وصفة البطاطس المبشورة

المكونات:

قطعة صغيرة من البطاطس الطازجة.

الطريقة:

ابشري البطاطس واستخرجي عصيرها.

طبقي العصير على منطقة ما حول الفم واتركيه 15 دقيقة.

اشطفيه بالماء البارد.

فوائدها: تحتوي البطاطس على إنزيمات طبيعية تساعد في تفتيح البشرة وتقليل التصبغات.

العناية بمنطقة حول الفم

نصائح هامة لتعزيز نتائج التفتيح



استخدام واقي شمس يومي حتى في حالة عدم الخروج من المنزل.

الترطيب المنتظم للمنطقة باستخدام جل الألوفيرا أو زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند.

تجنّب تقشير المنطقة بقوة لأن ذلك يزيد من الاسمرار.

تغيير معجون الأسنان إذا لاحظتِ تهيجًا أو اسمرارًا بعد استخدام نوع معين.

التقليل من لمس الوجه واللعق المتكرر للشفاه.

متى تحتاجين إلى استشارة طبيب؟

في حال استمرار الاسمرار رغم استخدام الوصفات الطبيعية، أو ملاحظة بقع داكنة تزداد بمرور الوقت، يُنصح بمراجعة طبيب الجلدية لتحديد السبب الدقيق والتأكد من عدم وجود مشكلة صحية كامنة كالتصبغات الهرمونية أو الالتهابات المزمنة.

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