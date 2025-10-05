أخبار مصر: خريطة الانسحاب من غزة، تقرير طبي صادم عن إمام عاشور، تهم موجهة لـ فضل شاكر، تطورات ارتفاع منسوب النيل بمحافظتين

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بعد خروجه من قسم الشرطة، سامر المدني يحتفل مع جمهوره في الشارع (فيديو)

خرج مؤدي المهرجانات سامر المدني من قسط شرطة الطالبية بعد الانتهاء من إجراءات الإفراج عنه بعد مدته التي قضاها في السجن 3 سنوات، بتهمة الخطف وهتك العرض والضرب، وحيازة سلاح أبيض وعصا خشبية “شومة”.

بعد التهديد بورقة "مضيق هرمز"، انفجار قوي يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

أفادت تقارير إيرانية، اليوم الأحد، بأن انفجارًا عنيفًا وقع داخل مستودع للمشتقات النفطية، هز أرجاء العاصمة طهران، فيما لم تعرف أسبابه بعد.

عودته فيها خطورة، وليد صلاح يكشف تفاصيل صادمة عن حالة إمام عاشور

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل صادمة حول الحالة الصحية للاعبه إمام عاشور.

أرسلنا تحذيرات مسبقة، الري ترد على غرق بعض المحافظات بعد ارتفاع منسوب مياه النيل

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن ما شهدته بعض المناطق خلال الأيام الماضية ليس غرقًا للمحافظات كما يروّج البعض، بل هو غمر طبيعي لأراضي طرح النهر نتيجة ارتفاع منسوب المياه خلال فصل الصيف.

الكارثة الرابعة في نفس المنطقة، انهيار جزئي لعقار بشارع مولد النبي بالزقازيق (صور)

شهد شارع مولد النبي بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية واقعة جديدة أثارت قلق الأهالي، عقب انهيار حائط بمنزل قديم خالٍ من السكان، مجاور للعقار الذي انهار مؤخرًا بالمنطقة، والذي تبين أنه صادر بحقه قرار إزالة مسبقًا، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات.

بعد تسليم نفسه، تفاصيل التهم الموجهة إلى الفنان فضل شاكر

نشرت وكالة الأنباء اللبنانية خبر تسليم الفنان فضل شاكر لمخابرات الجيش، بعد فترة طويلة من طلب القبض عليه في العديد من الاتهامات.

منذ هجوم الدوحة، أول ظهور لـ خليل الحية بعد محاولة اغتياله (فيديو)

ظهر رئيس حركة "حماس"، عضو المكتب السياسي ورئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله التي نفذتها إسرائيل عبر ضربة جوية على الدوحة.

مشهد هز القلوب، لحظة وفاة معتمر مصري بين يدي نجله بالصفا والمروة (فيديو)

في مشهد هز القلوب ويحمل في نفس الوقت أسمى معاني حسن الختام، توفي معتمر مصري أثناء تأدية مناسك العمرة وهو بملابس الإحرام.

إسكندرية كمان وكمان، انهيار جزئي لعقار جديد بمنطقة الجمرك (صور)

شهدت منطقة الجمرك في محافظة الإسكندرية انهيارا جزئيا بعقار بشارع إسماعيل صبري مع شارع فرنسا دون إصابات بين المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

أول تعليق من محمد فضل شاكر على تسليم والده نفسه للجيش اللبناني

علق الفنان محمد فضل شاكر، نجل النجم اللبناني فضل شاكر، على تسليم والده نفسه طوعًا إلى الجيش اللبناني، مساء السبت، عند مدخل مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

بداية مقلقة، أمطار غزيرة تفاجئ الإسكندرية في أولى نوات الشتاء (فيديو وصور)

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء أمس، سقوط أمطار غزيرة مفاجأة على مناطق شرق وغرب ووسط المحافظة فى أولى النوات الشتوية.

ترامب ينشر خريطة الانسحاب الأولى من غزة ويكشف موعد وقف إطلاق النار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيسري بموجب موافقة حماس على خط الانسحاب الأول الذي تم عرضه ومشاركته مع الحركة.

نص جمال الكون، بيرلا حرب وأنستاسيا فينزا يتوجان بلقب ملكة جمال لبنان وروسيا 2025 (فيديو)

تُوجت الحسناء أنستاسيا فينزا، ممثلة مقاطعة موسكو، بلقب "ملكة جمال روسيا 2025"، خلال الحفل الختامي للمسابقة، السبت.

هل تتكرر كارثة المنوفية؟.. رئيس مدينة دسوق وشيخ الصيادين يرصدان آخر تطورات منسوب النيل

أعلن الدكتور جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، والمطلة على نهر النيل، أنه تم التنسيق مع كافة القطاعات المعنية لرصد أي تغيرات قد تطرأ على منسوب النيل، مؤكدا أنه حتى الآن الأمور مستقرة وآمنة، مشددًا على جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي طارئ.

زعيم حزب تركي: الموصل أهم لدينا من القضية الفلسطينية

قال زعيم حزب "النصر" التركي أوميت أوزداغ إن تصريحه بأن القضية الفلسطينية لا تعد قضية وطنية للأتراك، تسبب في حملة تشويه ضده، باتهامه بدعم إسرائيل.

حريق هائل في معرض للأدوات المنزلية بشبرا الخيمة ووقوع إصابات (فيديو)

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، حريقًا داخل معرض للأدوات المنزلية، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي وامتداد الأدخنة إلى الشوارع المجاورة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل دون وقوع خسائر بشرية.

دراسة تكشف السبب الحقيقي وراء وفيات مرضى الكبد الدهني

كشفت دراسة أن ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وانخفاض مستوى الكوليسترول الحميد (HDL) من أكثر الأمراض فتكا للأشخاص المصابين بداء الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASLD)، حيث يفوق خطر ارتفاع ضغط الدم التوقعات، وأن السمنة وتراكم عوامل الخطر تزيد من سوء فرص النجاة.

انخفاض ملحوظ من القاهرة إلى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

