مشهد هز القلوب، لحظة وفاة معتمر مصري بين يدي نجله بالصفا والمروة (فيديو)

وفاة معتمر مصري بين
وفاة معتمر مصري بين يدي نجله، فيتو

في مشهد هز القلوب ويحمل في نفس الوقت أسمى معاني حسن الختام، توفي معتمر مصري أثناء تأدية مناسك العمرة وهو بملابس الإحرام.


ونشر الشاب محمد يوسف، مقطع فيديو عبر صفحته بـ"فيس بوك" وقال: "آخر لحظة لأبي في الدنيا".

كما كتب: "لحظة خروج الروح.. والدي مات واحنا بنعمل عمرة سوا".

 لم تكن لحظة الوفاة عادية؛ لقد اختارته السماء ليلبّي نداء ربه بملابس الإحرام البيضاء أثناء السعي بين الصفا والمروة، تلك التي تُشير إلى التجرد من زينة الدنيا.

 لقد صعدت روحه إلى بارئها وهو في قمة الطاعة، ساعيًا ومهللًا. 

يُعد هذا المشهد تكريمًا إلهيًا، حيث اختاره الله ليزهق روحه وهو في جوار بيته العتيق. 

وبعد تداول مقطع الفيديو انهالت دموع الدعاء لمتابعي “فيس بوك”، سائلين المولى أن يرحمه ويتقبله في عليين، كما جاءت تعليقاتهم كالتالي: "ما شاء الله الله واكبر هنيئًا له ورزقنا إياها إن شاء الله. اللهم ارزقنى الموت على حسن خاتمة واكتبها لى وللمسلمين.. حسن الخاتمة اللهم أكرمنا بحسن الخاتمه يا رب العالمين.. هي حسن الخاتمة، فاللهم ارزقنا إياها".

