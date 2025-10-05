بعد خروجه من قسم الشرطة، سامر المدني يحتفل مع جمهوره في الشارع (فيديو)

خرج مؤدي المهرجانات سامر المدني من قسط شرطة الطالبية بعد الانتهاء من إجراءات الإفراج عنه بعد مدته التي قضاها في السجن 3 سنوات، بتهمة الخطف وهتك العرض والضرب، وحيازة سلاح أبيض وعصا خشبية “شومة”.

واحتفل سامر المدني وسط أصدقائه وأسرته بخروجه من السجن في حالة من البهجة والسعادة، حيث تواجد عدد كبير من معجبيه في قرب منزله للاحتفال به.

وفي شهر فبراير عام 2023، أحيلت القضية المتهم فيها مطرب المهرجانات سامر المدني، والتي حملت رقم 19123 لسنة 2022، جنايات الطالبية، والمُقيدة برقم 3489 لسنة 2022، كُلي جنوب الجيزة بتهمة خطف وهتك عرض وضرب وحيازة سلاح أبيض وشومة، والمتهم فيها 3 متهمين من ضمنهم المتهم سامر عمرو محمد 17 سنة، وشهرته سامر المدني، مغني مهرجانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من سيدة، يفيد بتعرض شقيقها للاعتداء على يد زوجها وابنه «مؤدي مهرجانات»، عن طريق احتجازه وتعذيبه وتجريده من ملابسه بسبب خلافات عائلية، وقالت المجني عليه: إنها زوجة المتهم «الثانية»، وأنه أخفى الزواج عن زوجته الأولى، والدة مطرب المهرجانات سامر المدني، إلى أن انكشف الأمر وعلمت بحقيقة الزواج، وأضافت: أن زوجها شك بأنها هى من أخبر زوجته الأولى، الأمر الذي جعله يخطف شقيقها ويتعدى عليه بالضرب ويصوره أثناء التعذيب.

عقوبة الخطف

من جانبه قال المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن عقوبة الخطف قد تصل إلى حكم الإعدام.

وأضاف الخبير القانوني: تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:

- الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل على جريمة الخطف نفسها.

- الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة.

-القصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.

وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.

وأضاف القانوني أن صفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.

وأوضح البنا أنه تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.

